MAN揭露先鋒！從三個人的AI武林到百家爭鳴，科技投資勢「債」必行
鉅亨研報 2024-06-27 11:03
今年上半場全球科技股看回不回，牛市狂奔的腳步一路向上攻堅頻創新高，AI 成為市場主力，AI 所帶來的資金動能愈發顯著，在上半年即將結束之際，投資人開始憂心 AI 基本面動能是否能跟得上股價，加上股市成長過度集中在大型科技股，究竟科技漲勢是否能延續，如何看待科技股後市？野村投信表示，時序即將進入下半年，美國聯準會 (Fed) 年底前可望降息一碼，美國總統大選衝擊有限，科技更迭持續帶來新的挑戰與機遇，AI 算力應用領域日進千里，技術革命加速，AI 趨勢將持續扮演推動股市的主旋律，建議投資人掌握十年一遇的 AI 投資機會，聚焦全球科技多重資產，搭配全天候的債券力抗波動，投資 AI 可攻可守，可望推升整體報酬率。
野村全球科技多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人黃奕捷表示，根據最新公布的標普五百企業資本支出數據，從 4% 上修至 7%，但標普五百企業的 AI 大廠，如：微軟、亞馬遜等雲端業者的資本支出高達 37%，從這當中的差距可推斷，作為 AI 領頭羊的科技巨頭將主導科技股後市發展。從長週期來看，AI 科技成長趨勢不會改變。目前全球市值前三大公司皆為領銜 AI 趨勢的科技巨頭，分別是微軟 (Microsoft)、蘋果 (Apple)、輝達 (Nvidia)，而三者合稱「MAN 真男人」概念股，且市值合計超過 9 兆美元，已佔標普五百指數的兩成，並超過日德兩國一年 GDP 的合計 8 兆，顯示 AI 時代來臨及其商機不可限量，科技多頭勢力強勁，擁抱 AI 趨勢才能掌握未來最強財富密碼之一。
野村投信投資策略部副總經理張繼文指出，MAN 三雄爭奪「全球最大市值寶座」進入白熱化階段，這場紫禁之巔決戰固然精彩，不過也別忽略了在 AI 及雲端趨勢中，支持著科技巨頭能持續推出 AI 及雲端相關新產品或服務的，是那些也身懷絕技的供應鏈廠商，因此科技武林實際上已走向百家爭鳴。投資人不要忘了，輝達只負責 IC 設計，要製造出 AI 晶片及搭載該晶片的 AI 伺服器，還需要台灣科技強者的幫忙；若以體積龐大的冰山來比喻，科技巨頭就像是露於水面上的山巔，而在 AI 及雲端相關供應鏈位居要角的台灣、甚至日韓科技股，就如同潛藏於水面之下的本體，成為驅動科技股價向上的動能。
全球 AI 及雲端供應鏈相關企業舉例
張繼文分析，這次 AI 時代與以往科技趨勢有很大的不同，在於亞洲供應鏈股票也顯著受惠於趨勢而獲得市場青睞，股價漲幅可以媲美甚至超越美歐科技巨頭，所以如果投資科技跟過去一樣只聚焦在龍頭股的話，恐怕是見樹不見林，白白放棄大好機會。
在市場資訊及研究分析方面，黃奕捷指出，供應鏈相關企業相較於龍頭大企業，不是那麼容易取得豐富且深入的相關資料，所以對於供應鏈上中下游的變化與箇中商機，更需要專業的研究分析來掌握；野村投信在科技供應鏈的研究分析已累積超過 20 年以上經驗，現在集大成運用於野村全球科技多重資產策略，公平看待美歐科技龍頭及亞洲供應鏈的投資潛力，不受限於市權值的大小，以真正鎖定科技浪潮下的最終贏家。本基金採取的卻是有別於一般債券投資組合的全天候債券策略。債券部位在本基金中所扮演最重要的角色是降低波動風險，或者可以用來平衡科技股票的高度波動性，因此在任何的市場環境下，債券部位都應該要達到此效果。所謂的全天候債券策略，是根據聯準會升息循環機動配置浮動利率債券，以大幅降低利率風險。浮動利率債因為配息會隨利率上升而調高，所以價格基本上不受美國升息影響，若加上孳息收益，往往在升息循環期間可帶來比一般固定利率債券更佳投資報酬。
掌握供應鏈方能成為最終贏家
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2023 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 5,863 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 9 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01))
上述基金均經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書 (或投資人須知)。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用) 已揭露於基金公開說明書或投資人須知中，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書 (或其中譯本) 或投資人須知，投資人亦可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。基金投資風險包括但不限於類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等，請詳見基金公開說明書 (投資人須知)。債券投資風險尚包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險等風險。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 查詢。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。上述基金可能因投資債券可能產生債券發行機構如於投資期間違約或被調降信用評等，致影響債券價格而產生損失之信用風險，以及因市場利率變化或對於未來利率走勢之預期，致影響債券價格之利率風險。部份基金或所投資之債券子基金，可能投資應急可轉換債券 (CoCo Bond) 或具總損失吸收能力債券(TLAC)，該類債券當發行機構出現重大營運或破產危機時，得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權，可能導致基金持有部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動。亦可能投資美國 Rule 144A 債券，該等債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金，須自行承擔匯率變動之風險，若干外幣（例如南非幣）匯率波動較大，其匯率風險即相對較高。若取得收益分配或買回價金時轉換回原持有貨幣之匯率相較於原始投資日之匯率升值，投資人將承受匯兌損失。上述基金涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定，投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，境外基金投資大陸地區有價證券則不得超過該基金資產淨值之 20%，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。定時定額投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。以上所提個股僅為舉例說明，非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
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