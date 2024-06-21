AI盛世首選！野村專業團隊加持，搶搭科技特快車，投資布局攻守兼備
鉅亨研報 2024-06-21 10:15
野村投信身為台灣投信業中率先推出多重資產型基金先驅帶動投資新商機，藉由配置多元化的資產類別，提高整體資產總報酬的機會。2024 年再添火力，聚焦全球科技的多重資產型基金，運用獨特供應鏈分析選股策略幫投資人掌握最具成長性的科技主題及相關供應鏈，並搭上第五波科技革命浪潮的特快車。市面上以科技為名的投資商品不勝枚舉，但要能大幅掌握此波科技革命浪潮的機會，又要將波動度控制在多數投資人可接受的程度，就不是那麼容易。「野村全球科技多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」擁有三大特色：1) 科技主題多重資產；2) 獨到供應鏈選股；3) 全天候債券策略，全天候掌握科技創新大趨勢的同時，也合理控制投資組合的波動風險。
野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，看好 AI 大趨勢，野村全球科技多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 的股票部位聚焦最具成長潛力的科技主題，並以高品質全天候債券策略為輔，平衡科技股波動較大的特性；這樣的組合讓投資人有機會高度參與科技股的爆發力，同時將波動風險降至更可接受的範圍。以過去 20 年的指數回測為例，科技股與全天候債的組合 * 在年化報酬率 (8.6%) 上不僅遠勝全球股與固定利率投資等級債 * 的組合 (4.9%)，相較於 100% 的全球股票指數(5.86%) 也明顯領先，最主要就是仰賴科技股的強大成長潛力。若以年化波動度來看科技股與全天候債的組合也明顯低於 100% 的全球股票指數，綜合報酬與波動度的報酬風險比也顯示科技股與全天候債的組合投資性價比較一般股債組合與 100% 全球股票更佳，脫胎換骨的有感變化，顯示科技創新產業長期成長趨勢看好，加入科技多重資產主題投資效益更勝一般傳統多重資產策略。野村全球科技多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 在此基礎上再加上自身三大特色，更有機會在第五波科技革命的浪潮下可望追求更大的超額報酬。
在股票投資主題，首先鎖定未來 3~5 年全球最具潛力的科技趨勢，聚焦在 AI、雲端運算與半導體，並搭配高品質債券降低波動風險。第二，在科技股的選擇上擺脫指數權值限制框架，以供應鏈分析為核心，鎖定受惠最深的科技潛力股，而非聚焦一般科技基金偏重的科技權值股，才能真正掌握科技革命浪潮機會，並追求優於指標的超額報酬。最後，在債券的搭配上採用全天候策略，不僅以配置高品質的投資等級債為主，更能依升 / 降息不同環境，切換固定與浮動利率債券配置，畢竟本基金債券配置策略是以降低波動風險為主要目標，無論是在升息或者降息環境都應達到相同效果，如果僅配置固定利率債券就無法在升息期間提供此效果 (如 2022 年)。
股票主攻、債券防守，投資效益再升級
過去 20 年不同類型投組的年化報酬率與年化波動度，科技多重資產表現最出色
隨著美國升降息依舊前景不明，加上大選因素干擾，進入 2024 下半年，AI 多頭趨勢不變，投資標的仍以科技、AI 相關為首選。自 2022 年開始，生成式 AI 一推出，就對全球產業以及金融市場，造成革命性影響，AI 巨浪來襲，抓緊百年一遇投資契機，科技創新再度成為經濟發展新顯學，第五波科技革命浪潮隨著 AI 與雲端運算崛起而啟動，同時也帶來了千載難逢的契機；劃時代產品往往創造絕佳的投資機會，例如蘋果在 2007 年推出第一台 iPhone，又像是特斯拉在 2017 年推出第一台 Model 3 電動車，都為往後 5~10 年公司的獲利及股價帶來難以想像的成長，2022 年底 ChatGPT 問世不僅使生成式 AI 迅速吸引全球的關注，也使輝達 (Nvidia) 一舉躍升至科技巨頭之列。野村投信表示，預計 7 月 1 日募集的野村全球科技多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 主攻科技的多重資產型基金，就是要運用其獨特供應鏈分析選股幫投資人掌握最具成長性的科技主題及相關供應鏈，並搭上第五波科技革命浪潮的特快車，將是掌握全球科技多頭新利器。
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2023 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 5,863 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 9 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01))
上述基金均經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書 (或投資人須知)。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用) 已揭露於基金公開說明書或投資人須知中，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書 (或其中譯本) 或投資人須知，投資人亦可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。基金投資風險包括但不限於類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等，請詳見基金公開說明書 (投資人須知)。債券投資風險尚包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險等風險。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 查詢。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。上述基金可能因投資債券可能產生債券發行機構如於投資期間違約或被調降信用評等，致影響債券價格而產生損失之信用風險，以及因市場利率變化或對於未來利率走勢之預期，致影響債券價格之利率風險。部份基金或所投資之債券子基金，可能投資應急可轉換債券 (CoCo Bond) 或具總損失吸收能力債券(TLAC)，該類債券當發行機構出現重大營運或破產危機時，得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權，可能導致基金持有部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動。亦可能投資美國 Rule 144A 債券，該等債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金，須自行承擔匯率變動之風險，若干外幣（例如南非幣）匯率波動較大，其匯率風險即相對較高。若取得收益分配或買回價金時轉換回原持有貨幣之匯率相較於原始投資日之匯率升值，投資人將承受匯兌損失。上述基金涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定，投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，境外基金投資大陸地區有價證券則不得超過該基金資產淨值之 20%，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。定時定額投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。以上所提個股僅為舉例說明，非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
野村投信為 高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。 【野村投信獨立經營管理】
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