【一分鐘看圖論市】降息回合拉鋸戰
鉅亨研報 2024-04-02 13:31
通膨續降但仍超標，降息預期拉鋸
美國 2 月個人消費支出 (PCE) 數據大致符合預期，並延續下降趨勢。但因核心 PCE 年增率仍高，且部分聯準會委員維持不急於降息基調，利率期貨反映聯準會 6 月降息預期小幅下降。
日企改革「現在進行式」，後續漲勢仍可期
東證主板已有 40% 開始揭露東京證交所 (TSE) 要求的公司治理相關資訊，股價也有明顯提升。以三菱商事為例，2020 年 8 月巴菲特進場時，三菱商事的 P/B 才 0.6 倍，如今該公司 P/B 已經提升至 1.68 倍，期間該企業股價也獲得價值重估(Re-rating)、漲幅超過 144%。目前仍有許多企業待揭露公司治理細節及提升股價淨值比，預計將持續成為未來日股的另一波上漲動能。
【成熟市場】
- 美國第四季 GDP 季增年率獲上修至 3.4%
- 反映強勁的消費者支出，以及非住宅固定投資以及州和地方政府支出增加，季增年率終值從 3.2％上修為 3.4％。
- 美國 2 月核心 PCE 年增 2.8%，符合預期
- 美國 2 月 PCE 物價指數年增 2.5%、月增 0.3%；核心 PCE 物價指數則是年增 2.8%、月增 0.3%， 聯準會主席鮑威爾週五談話表示該數據「基本符合預期」，但還是需要有更多關鍵數據證明通膨往 2% 目標邁進，而在此之前降息是不適合的。
- Fed 官員陸續發表談話，今年降息意見現分歧
- 有永久投票權的理事庫克 (Lisa Cook) 認為聯準會並不急於降息，對進一步的政策調整採取謹慎的態度。
- 今年在 FOMC 有投票權的亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 預估今年只會降息一次。
- 芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比表態支持今年降息 3 次。
- 有永久投票權的理事華勒 (Christopher Waller) 表示近期令人失望的通膨數據，減少降息次數或是進一步延後降息是適當的。
- 日銀 3 月會議紀要：對進一步升息持謹慎態度
- 會議摘要顯示總裁植田和男及其他政策委員都強調保持謹慎立場的必要性，週三植田在國會發表講話時重申，考慮到央行的通膨展望，金融環境料將保持寬鬆。
【新興市場】
- 中國 3 月製造業 PMI 反彈至 50.8，六個月來首次回到復甦區
- 從企業規模看，大、中、小型企業 PMI 分別為 51.1、50.6 和 50.3，均較 2 月份上升，主因為農曆新年後的生產恢復，但市場需求不足及房地產低迷的影響仍大。
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