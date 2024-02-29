日本矽島復活？搭上AI半導體浪潮，贏來怪獸級成長，今年可望再創新高
鉅亨研報 2024-03-11 09:56
日本近期成為全球投資人矚目的焦點，先是日經 225 指數成功改寫歷史新高，爾後則是由台積電熊本廠開幕利多接棒延續漲勢。台積電熊本一廠於 2/24 開幕，除了建廠速度和投資規模讓全球大開眼界，也引發群聚效應，逾六兆日圓半導體投資案紛紛搶進九州，根據九州經濟產業局 2023 年 12 月 10 日的統計，2021 年到 2030 年預估九州將有 72 件半導體相關設備投資案，總投資金額超過 6 兆日圓。隨著近年 AI 新商機出現，日本半導體相關個股獲利倍增，進而帶動本益比價值重估、股價表現持續強勁，2023 年至今日本半導體類股指數持續領漲日股表現，除了帶動日經 225 指數改寫歷史新高，多檔半導體相關個股：晶片設備巨擘東京威力科創 (TEL) 、測試設備商愛德萬測試 (Advantest) 、半導體製造設備商 Screen Holdings、晶圓切割機廠 DISCO、矽晶圓龍頭廠信越化學，均紛紛改寫掛牌上市以來歷史收盤新高紀錄。
AI 投資熱潮助攻，日本半導體族群重返榮耀
野村日本策略價值基金投資團隊表示，九州原本就有著「日本矽島」之稱，儘管日本半導體產業過去沉寂多時，許多半導體公司仍然具備競爭力，日本半導體產業在關鍵材料以及製造設備領域持續稱霸全球，在全球半導體材料市場中，日本企業的市佔率超過 5 成，而半導體設備市場市佔率則是 3 成以上。隨著人工智慧 (AI) 掀起的投資熱潮，半導體產業已儼然是全球投資人關注的焦點，在全球各國加速投入半導體製造，對生產設備需求將不斷增長，半導體設備相關企業便成了在半導體投資熱中率先受惠的族群，根據九州經濟產業局彙整的工業生產動向顯示，2023 年日本九州 IC 產額年增 24.0% 至 1 兆 1,533 億日圓，連續第 3 年呈現正增長，年產額更是自 16 年來首度衝破 1 兆日圓大關，也激勵日本半導體相關股的表現強勁、並持續引領日股漲勢，多檔半導體相關個股：晶片設備巨擘東京威力科創 (TEL) 、測試設備商愛德萬測試(Advantest) 、半導體製造設備商 Screen Holdings、晶圓切割機廠 DISCO、矽晶圓龍頭廠信越化學紛紛改寫掛牌上市以來歷史收盤新高紀錄，2024 年以來(截至 2/27) 日本半導體指數漲幅已達 26.4%，表現遠勝日本東證指數(+13.2%)，如今台積電熊本廠開幕，日本智庫九州經濟調查協會預估未來十年將持續創造逾 20 兆日圓的經濟效益，並繼續助攻日本半導體族群重返榮耀。
日本矽島復活！六兆日圓半導體投資案前進九州
野村資產管理日本策略價值基金團隊指出，日企除了盈餘快速成長，企業持續進行的結構性改革 (加速實施庫藏股、提高股利發放)，推升股東權益報酬率(ROE)、股價淨值比(P/B Ratio) ，使得日股仍享有價值重估(Re-Rating) 空間，因此即便日股突破新高，後續漲勢仍將延續，建議投資人應以長線布局日股、持續加碼為策略。(* 日本財年為每年 4 月至隔年 3 月止，2023 財年為 2023 年 4 月至 2024 年 3 月。)野村投信投資策略部副總經理張繼文進一步指出，3 月即將公布的 2024 春鬥結果與未來日本央行（BoJ）貨幣政策動向，將是投資人關注的焦點，建議投資人正面看待終將到來的「日銀貨幣政策正常化」，因為這代表日本正式擺脫長期通縮環境，對日本經濟與股市反而是一項長線利多。4 月以後日銀貨幣政策可能出現調整，屆時若使日股出現短期震盪或回檔，反而是提供投資人一個良好的長線進場加碼時機。
日經 225 指數繼 2/22 改寫歷史新高後，漲勢至今仍未停歇，3/4 收盤價來到 40,109.23 點，首次突破『4 萬點』大關，達成新的里程碑！今年初以來的日經 225 指數漲幅更是持續擴大至 19.93%，遙遙領先全球主要股市，助攻日經指數站上 4 萬點的幕後主力即是野村基金 (愛爾蘭系列)- 日本策略價值基金團隊特別看好的日本的新價值股『半導體族群』。野村基金(愛爾蘭系列)- 日本策略價值基金協管基金經理河野光成(Mitsunari Kawano) 指出，價值股雖然在過去引領日本股市漲勢，但是在日本股市創歷史新高之後，投資人可以將目光焦點轉向「新價值股」投資機會。有別於傳統價值股的定義，新價值股的優勢在於新技術、新商機的出現，讓產業獲利大增，進而帶動本益比價值重估題材，例如日本半導體產業因為 AI 新商機出現，加上日本政府大力投資當地半導體產業，使得整個日本半導體產業欣欣向榮，獲利倍增且跳脫傳統價值股的評價模式「企業獲利增幅大於股價增幅」，持續推升日股頻創新高。AI 趨勢方興未艾、日本半導體產業股價仍有表現空間，預期日本半導體類股可望帶領日本股市在站上 4 萬里程碑之後，持續邁向本波牛市康莊大道。建議投資人視己身風險承受度，回檔時可逢低單筆加碼，或定期定額布局中長期持有，投資主動型日本基金可創造更多超額報酬，此外，在投資日股時，建議選擇基金操盤人為在地日本專業經理團隊，因為日本「經濟復甦是全面性的」，加上日本市場的封閉，投資需要在地化分析，才能精準把握具爆發性、有轉機、新創題材的企業，迎接日股榮景，為投資人帶來更多加乘效果。
日本半導體相關個股表現
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項目
|
半導體相關個股
|
主要業務
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YTD 漲幅 (%)
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半導體設備供應商
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Micronics Japan
|
晶片檢測器具
|
124.25
|
大日本 SCREEN
|
晶圓清洗設備
|
63.45
|
東京威力科創
|
半導體蝕刻設備
|
55.57
|
RORZE
|
晶圓搬運設備
|
51.57
|
愛德萬測試
|
自動化測試設備
|
53.85
|
TOWA
|
半導體封裝設備
|
46.98
|
DISCO
|
研削切割設備
|
47.28
|
野村微科學
|
超純水設備
|
43.94
|
半導體零組件
|
東京應化工業
|
光刻膠（感光材料）
|
50.74
|
Tri Chemical 研究所
|
高純度化學材料
|
35.85
資料來源與日期：Bloomberg，野村投信整理；資料日期：2024/3/4
野村基金 (愛爾蘭系列)- 日本策略價值基金績效
|
累積報酬 (%)
|
3 個月
|
6 個月
|
1 年
|
2 年
|
3 年
|
I 股日圓
|
14.37
|
19.52
|
44.33
|
61.06
|
75.99
|
同類型平均
|
10.96
|
12.42
|
30.96
|
38.46
|
42.04
|
四分位排名
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
I 股美元避險
|
15.83
|
22.77
|
51.94
|
73.55
|
89.97
|
同類型平均
|
11.17
|
12.87
|
29.05
|
30.34
|
29.41
|
四分位排名
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
資料來源：Lipper；資料日期：2024/2/29 (成立至今績效 I 股日圓是以成立日期 2009/8/26 計算，I 股美元避險是以成立日期 2013/4/9 計算)。股份累積報酬以買入價並按總收益以原幣別作再投資計算。同類型係採理柏環球日本股票分類。
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛 (原：NN (L)) 、晉達、野村基金(愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2023 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 5,863 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 9 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01))
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