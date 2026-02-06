承諾不買俄油+擴大進口美製品 川普點頭取消印度25%懲罰關稅

鉅亨網編譯許家華 2026-02-07 07:38

美國總統川普已簽署行政命令，自 2 月 7 日起取消針對印度商品加徵的 25% 俄羅斯相關懲罰性關稅，象徵美印在能源與國防合作關係上的重大調整。該措施同時被視為一項更大規模貿易協議的主要執行機制，目標在於降低印度經濟對俄羅斯聯邦的依賴。

（圖：Shutterstock)

行政命令指出，印度已承諾停止直接或間接進口俄羅斯石油，並表示將改為採購美國能源產品，同時與美國建立未來 10 年擴大國防合作的架構。作為配套承諾，印度未來 5 年將採購總額約 5,000 億美元的美國能源、航空器與科技產品。

‌



在關稅制度上，雙方同時建立新的「對等關稅」制度，美國將對部分印度出口產品維持 18% 基準稅率，涵蓋紡織品、皮革製品與有機化學品等類別。不過，美方同意取消部分關鍵產業的額外關稅，包括學名藥、寶石與飛機零組件等產品。

美國農業與工業部門則被認為將直接受惠於印度降低進口壁壘。印度同意取消或降低多項美國產品關稅，包括黃豆油、烈酒、乾酒糟飼料與新鮮水果等產品。

雙方合作範圍亦延伸至非關稅貿易障礙。印度承諾逐步取消長期困擾美國醫療器材與資通訊科技 (ICT) 出口的非關稅限制。雙方聯合聲明指出，兩國將透過協調經濟安全政策，強化供應鏈韌性與技術創新能力，並共同因應第三方國家的非市場化政策影響。