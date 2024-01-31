【台股操盤人筆記】無論何時降息，震盪回檔就是買點
鉅亨研報 2024-02-22 09:39
加權股價指數近 6 個月價量表現：
野村腳勤觀點：
2024 的記憶體市場值得期待
AI 是百年一遇的機會，每位投資人都必須要參與其中，不過股價漲多總會休息，其他具備成長題材的產業也同樣值得我們關注，記憶體市場就是其中之一。根據 TrendForce 統計，2023 年第四季度全球 DRAM（記憶體）和 NAND 快閃記憶體的價格約上漲 3%~8%，主要受惠智慧型手機市場的復甦、帶動記憶體需求回升，而 2024 年隨著運算速度的提升，DRAM 和 NAND 存在各類 AI 應用，如智慧型手機、伺服器、筆電的單機平均搭載容量都會成長，有望進一步推升記憶體的需求及價格。而從週期來看，DRAM 上一輪週期在 2021 年初左右見頂，持續時間達一年半，而現在新一輪的 DRAM 上行週期已經開始，記憶體市場正在醞釀一場新的爆發。
經理人視角：
大盤利多因素：
（一）終端庫存去化順利：即便是壓力最大的幾個科技次產業，預期第二季也會回到健康水準
（二）AI 開啟新盛世：AI 產值未來 10 年 CAGR 超過 20%，企業增加 AI 投資，股市進入新多頭格局
（三）聯準會降息：經濟軟著陸機率仍高，無論聯準會何時啟動降息，都應以利多視之
大盤利空因素：
（一）地緣政治風險：地緣政治緊張局勢加劇，將可能對全球金融體系構成威脅
（二）匯率波動：聯準會降息預期造成美元指數震盪，對台廠獲利造成一定壓力
無論何時降息，震盪回檔就是買點
美國 10 年期公債利率在 2023 年底從 5% 降至 4%，過程僅花了短短兩個月，當時市場已基本反映 2024 年降息 6 碼的預期，而隨著美國 1 月 CPI 及 PPI 高於預期，預估降息時點被推延至 6 月底、全年降息碼數剩下 4 碼，導致了這段時間美股出現回檔。其實以當前經濟數據來看，美國經濟軟著陸仍是機率最高的情境，只要經濟不出現衰退，那麼無論降息時點是早是晚，最終都是一大利多在未來等著。至於基本面投資人更是無需擔心，1 月財報陸續公布之後，台灣 1 月營收創新高家數高達 43 家，其中以 AI 相關公司為主（PCB、CCL、伺服器），市場資金也大舉歸隊 AI 概念股，可以說當經濟從「復甦」邁向「成長」的過渡期，這種明確領先市場成長的產業，往往成為股市的最大贏家，更別提 AI 還是百年一遇的機會，未來不論是圖形處理器 (GPU) 還是特殊應用積體電路 (ASIC) 勝出，或是雲端 AI 還是邊緣 AI 能享有更快的成長，在台灣的 AI 供應鏈中，我們都可以找到競爭力滿滿的長線贏家。
各期間績效表：（％）
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