2026-02-19

受全球地緣政治局勢高度緊張影響，國際原油價格周三 (18 日) 錄得自去年 10 月以來的最大單日漲幅。交易員正嚴密權衡美伊衝突的潛在風險，以及俄烏談判陷入僵局對全球能源供應的衝擊。

美國西德州原油 (WTI) 期貨周三上漲約 4.6%，結算價報每桶 65.19 美元，布蘭特原油期貨則上漲 4.4%，收於每桶 70.35 美元，這是布蘭特油價逾兩周來首次重返 70 美元大關。此外，美國取暖油期貨也應聲跳漲約 5%。

分析人士指出，當前油價的劇烈波動完全由地緣政治頭條新聞驅動，市場正在對潛在的供應中斷風險進行重新定價。

市場對中東局勢的擔憂源於多項報導。Axios 指出，美國可能的軍事干預行動或許會持續數周，而非短暫的精準打擊，同時，以色列政府傳出正推動以政權更迭為目標的行動方案。據報導，以色列已提升警戒級別，市場對美以可能襲擊伊朗的憂慮隨之升溫。

伊朗方面的動作進一步加劇了緊張局勢。伊朗官方媒體曾一度宣稱，因軍事演習安全需求，暫時關閉全球原油運輸要道荷姆茲海峽。

此外，伊朗與俄羅斯預計於周四在阿曼海進行海軍演習。儘管美伊雙方曾在核協議條款上達成部分共識，但美國隨後對伊朗官員實施簽證限制，令談判前景不明。歐亞集團 (Eurasia Group) 預測，美國在 4 月底前對伊朗發動軍事打擊的可能性高達 65%。

在歐洲戰場方面，由美國斡旋的俄烏日內瓦和平談判在第二天僅進行 90 分鐘便宣告結束，未取得任何突破。烏克蘭總統澤倫斯基指責莫斯科刻意拖延進程，並形容談判極為艱難。

分析師認為，若外交努力最終失敗，國際社會可能加大對俄羅斯原油出口的制裁力道，屆時全球市場將面臨實質性的供應缺口，這為油價提供了強力的底部支撐。