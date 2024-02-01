財報表現將是大盤再次上攻的關鍵

野村腳勤觀點：

觀察今年產業間的表現，似乎又夢迴了 2023 年電子類股領漲，特別是 AI 族群一枝獨秀的情形，金融、傳產則沒有太多表現。儘管市場多數資金都往 AI 走，但在產業輪動間，其他產業仍不乏投資機會，特別 2024 年屬於復甦年，「低價轉機股」值得注意，比如我們看到 1 月下旬面板報價基本已經全面止跌，隨著面板廠加大減產力道，再加上偏光片缺料問題發酵，預計電視面板價格 2 月份有機會全面反彈。另外像是汽車的 AM(副廠) 零件市場，在美國保險公司 State Farm 將副廠生產零件納入理賠範圍，市場發生結構性變化下，庫存回補需求可望帶動 AM 市場規模成長。總結來說，AI 仍是我們長期看好的產業，預計也是今年市場主流，但除了 AI，其他具有題材的產業也值得關注。

經理人視角：

聯準會升息接近尾聲已成為市場共識，即便美國 Q4 經濟成長優於預期，聯準會降息時點再度往後推延，股市反應卻顯得波瀾不驚，反倒是對於經濟軟著陸的預期更盛，進一步推升樂觀情緒。當投資人焦點轉向經濟成長、企業獲利成長等基本面，我們看到「選股不選市」的情形也更加明顯，比如台積電上修 2024 年營收成長超過 20%、美超微破紀錄的營收表現，股價幾乎都是大漲反應，反而是營收不如預期的公司，股價往往也是下跌做收。近期台股大盤漲勢的部分原因，也在於多數企業上修了營收表現，推升了股市評價。從目前市場預估來看，全年台股 EPS 有望成長 20% 以上，對比往年已經是很高標的表現，股市也多已經提前反映，因此後續每一季的財報都將是觀察重點，實際的財報數字能否符合甚至打敗預期，將是決定大盤能否再次上攻的關鍵。

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