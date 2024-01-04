加權股價指數近 6 個月價量表現：

（資料來源：Bloomberg, 截至 2024/1/3）

野村腳勤觀點：

AI PC 爆發年還要再等一等

最近邊緣 AI 的概念興起，讓市場看好 AI PC 的聲音越來越大，也讓台灣部分電腦品牌廠商的股價在 2023 年底前飆漲一波，似乎又看到另一個 AI 飆股趨勢的誕生。只是從 2024 開年後股價表現來看，顯然事情並非永遠一帆風順。基本上，我們認為 AI PC 的需求是明確且巨大的，但很可能不會在今年爆發，從 Intel 最新推出 14 代 CPU 來看，算力僅 34TOPS，甚至低於 Copilot 的 40TOPS 門檻，這代表今年 PC 換機潮或許會有，但真正 AI PC 需求爆發可能要到 2025 年才會實現，現階段市場有點走的太快了。不過當然，我們確信 AI 的發展將擴散至萬物，不管是伺服器、PC、手機甚至是其他軟體相關的應用，就好比 2000 年初期的網際網路一樣，AI 出現將徹底改變全世界。

經理人視角：

大盤利多因素：

（一）通膨續降溫：美國 11 月名目 CPI 及核心 CPI 符合預期，打擊通膨已取得不錯的成效

（二）升息近尾聲：Fed Watch 預測最快明年 3 月降息一碼，升息循環來到尾聲已成為市場共識

（三）電子業展望轉佳：全球手機銷售月增速轉正、半導體上游庫存續降，電子業狀況漸入佳境

（四）AI 開啟新盛世：AI 產值未來 10 年 CAGR 超過 20%，企業增加 AI 投資，股市進入新多頭格局

大盤利空因素：

（一）地緣政治風險：地緣政治緊張局勢加劇，將可能對全球金融體系構成威脅

（二）晶片產能不足：台積電 CoWoS 產能受限，高階 AI 晶片缺貨，台灣供應鏈營收受影響

把握漲多回檔之際布局長線標的

台股在 2023 年底前猛拉抬一波，加權指數一度要挑戰萬八，主要原因有二：一是聯準會轉鴿引爆市場買盤，美股強勢也帶動台股盤堅格局，二是年底前的作帳行情。然而，從 2024 開年大盤走勢來看，很明顯作帳行情已結束、獲利了結賣壓出現，另外觀察美債殖利率從高點下滑至今回落約 1%，也大致滿足了聯準會對於 2024 年降息 3~4 碼的預期，短線上指數上檔空間有限。不過我們研判，台股產業仍舊具備高度競爭力與投資吸引力，IC 設計、IP 矽智財、AI 伺服器、網通、散熱、重電等，不論成長性或政策面，都具備長期投資的條件。現階段台股正處在企業財報公告的空窗期，利多消息比較少、大盤也相對比較波動，建議可趁此刻拉回後，找尋長線佈局台股的好時機。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper，2023/12/31

上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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