加權股價指數近 6 個月價量表現：

（資料來源：Bloomberg, 截至 2023/10/18）

野村腳勤觀點：

Nvidia 預計 2025 年推出 B200 晶片

從 Nvidia 的產品線來看，明年 B100 晶片與今年 H100 晶片相似，都是採用 CPU 及 GPU 1:4 的架構，相關供應鏈的需求能見度高，股價多已反映至明年的營收及獲利成長，然而後年預計推出的 B200 晶片，由於運算能力提升，架構可能改成 CPU 及 GPU 1:1，先不論晶片價格是否有漲價，光是使用的 GPU 數量減少，就會導致相關零組件 (基板、供電元件甚至散熱等) 的需求出現一點變數，以目前市場對 AI 的預期很滿、評價也很滿的情況下，任何不如預期都可能導致股價波動，這也解釋了 AI 類股近期疲弱的表現。當然換個角度想，AI 長線趨勢明確我們都知道，這些雜音導致的修正反而提供了布局的買點，想參與長線趨勢，就必須做好過程中上下震盪的心理準備。

經理人視角：

大盤利多因素：

（一）台灣經濟回溫：AI 出貨帶動，台灣 9 月份出口轉為正成長，主計處上修 2024 年 GDP 增速至 3.32%

（二）產業狀況好轉：半導體庫存天數自 Q1 高點持續下滑，隨著終端需求回溫，Q4 營收有機會恢復正成長

（三）AI 開啟新盛世：AI 市場規模 10 年 CAGR 達 40%，企業增加 AI 投資，股市進入新多頭格局

大盤利空因素：

（一）美債殖利率風險：美國經濟具韌性、聯準會官員言論鷹鴿參半，貨幣政策不確定性影響股價波動

（二）全球經濟成長放緩：OECD 下修 2024 年全球經濟成長至 2.7%，升息對經濟壓力逐漸顯現

（三）地緣政治風險：以色列與巴勒斯坦衝突，若蔓延至其他中東產油國，恐進一步推升油價

今年的業障就是明年的業績，低基期股票充滿機會

時序來到第四季，儘管聯準會官員談話鷹鴿參半，但基本上通膨已經遠低於基準利率的情況下，聯準會要再大幅升息的可能性不大，第四季台灣有眾多利多行情，包括：（一）景氣落底反彈（二）AI 拉貨需求增（三）電子銷貨旺季（四）選舉行情，我們對於第四季看法並不悲觀。以產業而言，AI 類股的震盪修正在於基本面暫時跟不上股價表現，後續獲利成長能否符合市場預期，將是股價反彈的關鍵，反而現在市場焦點慢慢轉向低基期股票，包括 IC 設計、電機、內需 (製鞋、自行車) 等，這些產業的庫存早已去化完成，即便終端需求力道尚未完全復甦，但受惠低基期效應，明年業績仍欲小不易，現階段在 AI 漲多修正的情況下，低基期股票反而充滿機會。

各期間績效表：

資料來源：Lipper，2023/09/30

上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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