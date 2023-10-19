鉅亨美股雷達：市場關注鮑爾談話 Netflix Q3獲利高於預期

美股重要看點：

市場關注 Fed 官員談話以了解利率前景。美國 10 年期公債殖利率來到 4.966%。美股期貨週四 (18 日) 漲跌不一，道瓊期貨跌 0.06%，標普 500 期貨跌 0.05%，那斯達克 100 期貨漲 0.11%。

美國聯準會 (Fed) 今年是否繼續升息仍舉棋不定，有「Fed 傳聲筒」之稱的華爾街日報記者 Nick Timiraos 周三 (18 日) 撰文表示，今年擁有聯邦公開市場委員會 (FOMC) 投票權的費城聯準銀行總裁哈克 (Patric Harker) 表示，Fed 應該繼續暫停升息到明年初，因貨幣政策有滯後效應，儘管近期數據表明就業和消費市場恢復強勁，但更高的借貸成本仍將拖累經濟。

哈克認為 Fed 有可能等到明年初，再確定過去 20 個月以來的快速升息行動是否已經足夠遏制通膨。他說：「現在是我們應該稍等一下的時候，暫停升息可能延長，也可能不延長。但未來幾個月情況如何演變，讓我們拭目以待。

美國聯準會 (Fed) 理事華勒 (Christopher Waller) 周三 (18 日) 表示，在決定是否需要進一步升息之前，央行可以再等等並收集更多經濟數據，觀察美國經濟是繼續走強還是走弱。有分析認為，這是華勒發出的強烈訊號，暗示 Fed 不會在下次會議上升息，但很可能在之後升息。

華勒說：「需要在政策利率方面採取更多行動，以確保通膨回到目標水準，並保持穩定的預期。」降息方面，華勒在會上問答階段時表示現在討論還為時過早，只討論標準政策規則可能會採取的措施。

與此同時，紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 同日發表談話表示，利率必須在一段時間內維持在限制性水準，才能讓通膨達到決策者的目標。威廉斯在紐約皇后學院的演講說：「我們將堅持下去，以確保我們真正實現 2% 的可持續成長目標。」

19 個月以來，美國央行已將基準貸款利率從接近於零的水準上調到 5.25% 至 5.5%，這是自 1970 年代末以來的最快的緊縮速度。然而如此快的緊縮速度令金融體系不安，今年 3 月份出現了一系列銀行倒閉，而 10 年期美國公債殖利率自 7 月份以來躍升約一個百分點。儘管如此，由於就業成長與消費強勁，經濟仍具有彈性。

以巴衝突持續，伊朗外長 Hossein Amirabdollahian 在周三（18 日）呼籲穆斯林國家驅逐所有以色列大使，而美國總統拜登在提及加薩醫院慘案時失言，聲稱恐怖份子「得學會如何精準射擊」，被批冷漠無情。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國上週初領失業金人數 (萬人)，前值 20.9

美國 8 月成屋銷售年化總數 (萬戶)，前值 170.2

美國 9 月成屋銷售年化總數，預估 394，前值 404

美國 9 月成屋銷售年化月率 (%)，預估 - 3.5，前值 - 0.7

重要個股動態：

串流影視平台龍頭 Netflix (NFLX-US) 周三 (18 日) 盤後公布第三季財報，因打擊寄生戶的行動以及廣告版訂閱方案雙管齊下，驅動訂閱人數大幅增長，激勵盤後股價漲逾 12%。

根據 Street Account 的估計，Netflix 第三季全球訂閱人數增加 876 萬人，遠高於華爾街預期的 549 萬人，且為 2020 年第二季以來的最大單季新增訂閱人數紀錄，當時因新冠疫情與限制住居等措施，讓當季新增訂閱人數達 1010 萬人。

NFLX 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

半導體設備商科林研發 (Lam Research) 上季營收連三季下滑，反映半導體生產設備需求依舊低迷。不過，上季中國銷售占比大增至近五成，且公司預期中國業務將繼續維持強勁。

最新財報顯示，截至 9 月的三個月期間，科林研發營收為 34.8 億美元，年減 31%，但優於市場預期的 34.1 億美元；上季獲利較去年同期下滑，每股盈餘 6.85 美元，但高於分析師平均預估的 6.11 美元。

LRCX 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

特斯拉 (TSLA-US) 公布第 3 季財報，營收、獲利和毛利率都低於市場預期，加上執行長馬斯克在法說會中對預定 11 月底交車的電動皮卡 Cybertruck 潑冷水，表示該款新車在量產 12 至 18 個月後才有機會帶來顯著的正現金流，並強調特斯拉將繼續降價，該股周三 (18 日) 盤後股價劇烈震盪、下挫逾 4%。

儘管財報不如預期，但因投資人對 Cybertruck 今年 11 月終於將交車的樂觀心態，特斯拉盤後股價一度上漲逾 2%。