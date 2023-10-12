加權股價指數近 6 個月價量表現：

（資料來源：Bloomberg, 截至 2023/10/11）

野村腳勤觀點：

IC 設計，低基期補漲機會出現

AI 是今年的市場最大焦點，反觀傳統半導體及 IC 設計產業，由於高庫存及高利率影響，表現相對平淡，不過第三季以來狀況似乎出現了變化。市場面來看，隨著 AI 類股的漲多修正，資金開始出現輪動，市場轉為尋找其他產業的補漲機會；產業端而言，半導體產業庫存在 Q1 見到高點 151 天，Q2 庫存已下降到 141 天，庫存去化持續進行，而終端需求也能受惠 FED 升息步入尾聲而回溫。另外從全球半導體營收來看，Q3 營收 YoY 預估回溫到 - 8%，雖然仍是負成長，但成長率衰退已逐步縮小，考慮基期關係，Q4 就有機會恢復正成長。無論是從市場面或是產業端來看，都存在利多正在發酵，不只是 AI，低基期補漲概念類股也值得關注。

經理人視角：

大盤利多因素：

(一) 台灣經濟回溫：受惠 AI 出貨台灣 8 月份出口轉佳，主計處上修 2024 年 GDP 增速至 3.32%

(二) 半導體狀況好轉：半導體庫存天數自 Q1 高點持續下滑，隨著終端需求回溫，Q4 營收有機會恢復正成長

(三)AI 開啟新盛世：AI 市場規模 10 年 CAGR 達 40%，企業增加 AI 投資，股市進入新多頭格局

大盤利空因素：

(一) 美債殖利率攀高：聯準會鷹派言論利空導致殖利率持續走高，股價短期有壓力

(二) 全球經濟成長放緩：OECD 下修 2024 年全球經濟成長至 2.7%，升息影響逐漸顯現

(三) 地緣政治風險：以色列與巴勒斯坦衝突，若蔓延至其他中東產油國，恐進一步推升油價

展望第四季，台股仍底氣十足

第四季才剛開始，以巴衝突馬上就投下一顆震撼彈，成為市場新的變數，當然後續衝突會怎麼發展仍有待觀察，但至少從油價的角度來看，兩國都不是產油大國，對油價的影響應僅限於短期，不至於對通膨有太大壓力，而好消息是最近殖利率的飆升，聯準會官員注意到了，開始釋出一些鴿派言論，加上近期市場對殖利率的反應也趨於平淡，利率風險應仍可控，只不過美國雖然不會大幅升息，但高利率卻可能更長更久，這時企業競爭力及獲利能力將是支持股價表現的關鍵，而第四季將是重要的分水嶺，預期台灣 GDP 增速與整體企業獲利將逐季成長，AI 題材也有望迎接出貨大爆發，現階段台股屬於財報季前的空窗期，但只要基本面能跟上股價表現，後續漲勢仍可樂觀期待。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper，2023/09/30 上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

把投資交給專業，首選野村投信

>>> 閱讀更多精彩文章

註：文中涉及個別公司相關資訊僅供個別事件說明與評論，非為個股之推薦，投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

野村證券投資信託股份有限公司 110615 台北市信義路五段 7 號 30 樓 (台北 101 大樓)

客服專線：(02) 8758-1568 野村投資理財網：www.nomurafunds.com.tw AMK01-231000049

上述基金均經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書 (或投資人須知)。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用) 已揭露於基金公開說明書或投資人須知中，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書 (或其中譯本) 或投資人須知，投資人亦可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。基金投資風險包括但不限於類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等，請詳見基金公開說明書(投資人須知)。基金可能投資承銷股票，其可能風險為曝露於時間落差之風險，即繳款之後到股票掛牌上市上櫃之前的風險。【野村投信獨立經營管理】