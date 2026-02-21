search icon



川普關稅被推翻 日經：日本對美投資承諾不變

鉅亨網編譯鍾詠翔

美國最高法院周五（20 日）用一紙判定推翻川普政府的「對等關稅」，但即便如此，日本似乎仍打算繼續遵守貿易協議。

cover image of news article
日本似乎仍打算繼續遵守美日貿易協議。（圖：Shutterstock）

據《日經新聞》周六報導，一名日本高階官員表示，美國最高法院的判定不會影響日本對美第一輪投資項目。這名官員說，這些項目資金來自日本此前承諾的 5,500 億美元對美投資計畫，作為換取美方下調關稅的條件。這些投資不僅對日本經濟成長至關重要，也牽動國家經濟安全。


去年 7 月美國和日本達成貿易協議框架，日本承諾在 2029 年前通過直接投資、貸款或國家擔保等方式，向美國投資 5,500 億美元；作為交換，美國將原本計劃對日本出口商品徵收的關稅降至 15%。

本月 17 日，日本公布兩國貿易協議框架下首批投資項目，包括俄亥俄州一座天然氣發電廠、一座位於德州的原油出口設施和喬治亞州一座工業合成鑽石工廠，總投資額約 360 億美元。

上述日本官員稱，日方對未來第二輪及後續更多對美投資項目持積極態度。日媒指出，日本首相高市早苗計劃 3 月 19 日訪美，拜會川普，她打算將對美一系列投資和貸款定位為兩國在經濟與安全領域合作的核心內容，進一步鞏固日美同盟關係。

另一名官員說：「川普仍可能通過其他方式繼續徵收關稅」。由於此次判定不涉及汽車等特定行業關稅，為了保護汽車等關鍵產業，日本官員顯然希望維持現有協議框架。

另一名日本高階經濟官員對《讀賣新聞》說，川普政府將關稅列為武器，不太可能放棄這個做法，東京將密切關注華盛頓下一步動向。


川普關稅

