野村新視界>>2023年的四個意外 債市已充分反映

全球債券市場經歷 2022 年聯準會暴力式升息的影響回檔修正，2023 年又因為讓市場意外的情況而較為波動，不過，我們相信債券市場已充分反映這些意外的情況，並浮現極佳的進場機會。

首先，美國公債殖利率經歷 2022 年的飆升，在 2023 年仍是持續上漲，2 年期和 10 年期公債殖利率均在 2023 年 8 月間創下新高，分別在 8 月 25 日以及 8 月 21 日來到 5.08%、4.33% 的水位，雖然近期 2 年期和 10 年期公債殖利率回落，但仍比 2022 年底的水準高出 25~45 個基點。今年以來至 8 月 30 日止，儘管債券殖利率上升，美國公債仍有 0.5% 的回報，所有投資級別也上漲 1.33%，我們認為這是因為投資級債較高的殖利率提供了緩衝。

第二個意外則是第一個意外（殖利率上升）的原因—美國經濟持續穩健增長、降低衰退預期。隨著經濟衰退風險減弱，對債券違約率上升的擔憂也在緩解，這意味著風險較高的信用債利差收緊，因此，非投資級債券表現非常出色，截至 8 月 30 日，全球非投資級債券今年已上漲 6.9%，美國非投資級債券則是勁揚 7.04%。

第三個意外是，儘管中國於 2022 年 11 月結束清零政策，但經濟在今年上半年繼續放緩，再加上中國房地產的負面新聞，導致投資者逃離亞洲非投資級債券市場，2023 年以來指數下跌 2.4%。然而，值得注意的是，亞洲非投資級債券違約率正在迅速改善，2023 年 7 月的違約率為 14%，而 2022 年 12 月為 28%。更有趣的是，儘管非投資級債券出現動盪，但亞洲投資級債券指數持續領先，漲幅為 2.7%。今年只有歐洲投資級債券（+3.2%）的表現優於亞洲，且在 2022 年亞洲是表現最佳的投資級債券市場。

第四個意外，是日本央行於 7 月 27 日將 10 年期日本國債的目標區間從正負 0.5% 修改為 1.0%，但自那時起，儘管貨幣政策趨緊，日圓仍進一步貶值 4.4%，這可能是由於短期日本國債殖利率保持在非常低的水平，2 年期僅為 0.03%，而 2 年期美債殖利率為 4.88%。我們還注意到，今年表現最差的亞洲貨幣包括日圓 (-10.1%)、人民幣 (-5.3%)、韓圜 (-4.2%)，這些貨幣均為低利率貨幣，且對中國經濟循環敏感度高。由於美國短期利率較高和經濟前景改善，美元未來將保持韌性。

綜合以上，我們認為全球債券殖利率目前已經相當高，足以抵銷上漲的美債殖利率，因此我們對債市保持樂觀。持續看好新興市場和亞洲信用債，亞洲投資級債券對於中國經濟放緩具有韌性，隨著違約率持續改善，亞洲非投資級債券未來應會復甦。美國經濟衰退風險逐漸消散，投資者也應該配置美國和全球非投資級債券。此外，有鑑於短期利率較高且預計聯準會不太可能在未來 6-12 個月內降息，美元應會保持韌性。

>>> 閱讀更多精彩文章

本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。基金涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。文中所提公司僅作資產配置說明，非為個股推薦。以上僅作資產配置說明，非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。債券投資風險尚包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險等風險。基金投資風險包括但不限於類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等，請詳見基金公開說明書 (投資人須知)。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。有關基金之 ESG 資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊，基金 ESG 資訊查詢可至網站 https://namfund.tw/4cye88