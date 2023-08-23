抗通膨勝利！新興債錢景亮，鎖利時機到

全球通膨急速升溫，提早採取緊縮措施對抗通膨的新興國家央行，如今已陸續啟動降息，遙遙領先成熟國家且根據歷史經驗，Fed 暫停升息後，新興債漲勢將維持到降息循環中期，顯示新興債布局時機浮現，建議投資人可趁近期回檔逢低布局，並以新興美元主權債為主。

時序拉回 2021 年初，當美國還在堅持「通膨是暫時性現象」時，新興國家央行早已著手對抗通膨，由巴西引領，拉開全球央行升息的序幕，緊接著智利、祕魯等國家亦迅速步上升息之路，在經歷 2 年緊縮銀根後，通膨已明顯受控，順利達成「先進先出 (First-in, First out)」，2023 年得以提早展開降息行動，目前巴西與智利已經宣布結束升息循環並啟動降息，其餘新興國家接下來可望在通膨受控後，優先於已開發國家，陸續回歸寬鬆之路，新興市場經濟前景轉佳，可望激勵整體新興債市表現。

新興國家抗通膨效果顯著，漲升可期！

資料來源：Bloomberg，野村投信整理，資料日期：2023/6/30

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，以美國為例，市場預期 9 月份聯準會將按兵不動，但也提升 11 月升息的機率，由此可見通膨要持續穩定、並且達到聯準會可以接受的通膨水準，使聯準會確定結束升息循環，還需要時間等待；然而新興市場則由於商品通膨貢獻度更高，在疫情引發的供應鏈危機解除後，通膨緩解幅度相對已開發國家明顯，新興國家通膨早在 2022 年底就降至市場預期之下。張繼文進一步指出，當已開發國家通膨才正剛剛步入低於市場預期的水準，新興國家通膨早已低於預期，且通膨下降超過預期的程度持續加大！2023 下半年新興國家較有餘裕得以率先採用寬鬆貨幣政策，多數央行目前已暫停升息、部分甚至開始展開降息，寬鬆貨幣政策對新興債市帶來的好處即將顯現。日前 (8/2) 宣布正式結束升息循環、啟動降息的巴西，為本輪決戰通膨的領先國家，最早於 2021 年 3 月開始升息，經歷 2 年貨幣緊縮後，通膨明顯受控，CPI 自 2022 年 4 月到達 12.13% 的最高點後，最新發布的 6 月份數據顯示，通膨已經降至 3.16%，正式進入央行的舒適區，自通膨見頂至今(2022/4/30~2023/8/11)，巴西美元債上漲 5.16%，對比同期摩根大通新興市場強勢貨幣主權債指數僅上漲 1.61%，巴西債市在貨幣政策步入寬鬆後，立即上演優異表現，顯示長期投資價值浮現。(投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。)

新興國家較成熟市場通膨更明顯低於市場預期

資料來源：Bloomberg，野村投信整理；資料日期：2023/7/31。* 花旗通膨驚奇指數 (Citi Inflation Surprise Index) 衡量實際通膨數據與市場預估值之差異，大於 0 表示實際通膨數據高於市場預期；小於 0 則表示實際通膨數據低於市場預期，指數數值之絕對值越大，表示實際值與預估值差異程度越大。上述已開發國家採 G10 國家之數值。 投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。

張繼文表示，後疫情時代全球通膨急速升溫，新興國家 2023 年得以提早展開降息行動，支持債市上演優異表現！加上新興主權債十年一遇的價值潛力顯現「物美價廉」，可作為投資人提供良好的投資布局進場點。此外，從中長期的角度來看，2022 年由於市場氣氛不佳引起的過度反應，使新興主權債價格遭到錯殺，資產價格的下跌幅度已遠遠超過對基本面的實質影響，加上新興國家接下來將早於歐美陸續步入寬鬆，經濟成長早已落底且仍相當具韌性，目前處於總經回升階段，在基本面有撐下，可留意新興美元主權債券投資價值，現在進場布局新興美元主權債的下檔風險相對較低。整體來看，多數新興國家升息已見頂，新興債價格相對趨穩，預估 2023 年應有不錯的投資報酬表現。

高盛新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (原：NN(L) 新興市場債券基金) 以新興國家「美元主權債」為主要持債內容，主權債是由國家政府及國營企業發行的債券，較一般企業所發行的債券更低的違約風險；而投資於美元計價的債券，排除新興市場當地貨幣大幅波動風險。投資於本基金可完全參與上述新興國家轉向寬鬆的投資優勢。高盛新興債團隊經驗豐富，還有長期可驗證的良好操作實績，基金投資策略已有 30 年，歷經多次景氣循環，是全球元老級的新興市場債券基金，也是投資人參與新興市場收益機會的優質選擇，建議投資人可視個人風險屬性，市場震盪之際，逢低擇優配置新興債市，將「高盛新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (原：NN(L) 新興市場債券基金)」納入債券核心資產配置並長期持有。

高盛新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (原：NN(L) 新興市場債券基金) 績效

累積報酬

(%) 3 個月 6 個月 今年

以來 1 年 2 年 3 年 5 年 成立

以來 美元累積 4.27 1.89 5.83 7.20 -16.54 -13.04 -3.91 30.11 南非幣對沖 5.07 3.39 7.64 10.27 -10.29 -3.51 14.32 62.46 澳幣對沖 3.83 1.11 4.88 5.30 -18.77 -15.72 -9.44 21.67

資料來源：理柏，以 X 累積股別、原幣計算；資料日期：2023/7/31。(美元 X 累積股別、南非幣對沖月配股別、澳幣對沖月配股別成立至今績效分別以 Lipper 上的成立日期 2012/1/31、2014/6/30 及 2012/8/22 計算)。本基金涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

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