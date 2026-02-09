〈台幣〉熱錢回頭！股匯雙漲升逾1角收31.56元 攀逾1周新高
日本首相高市早苗在此次眾議院選舉中獲得壓倒性勝利，在日股復興行情點火下，資金積極流入亞洲股匯，台股今 (9) 日同步飆漲逾 600 點，新台幣兌美元強升 1.18 角，收在 31.56 元，中止連 3 貶，並寫下逾 1 周以來新高，台北及元太外匯市場總成交金額 22.88 億美元。
新台幣兌美元今天開盤價為 31.63 元，在熱錢簇擁及出口商拋匯下，最高升抵 31.518 元、升值 1.6 角，不過，資金過於傾向單邊，央行適時介入調節，避免升值速度過猛，整體而言，仍緊貼主要亞幣趨升走勢，終場收在 31.56 元、升值 1.18 角。
受高市早苗率自民黨大勝影響，日股今天展開慶祝行情，日經 225 指數收盤狂漲近 4%，再創歷史新高。台股早盤一度飆漲 883 點，但漲勢逐漸收斂，收盤上漲 621.7 點， 以 32404.62 點作收，台積電上漲近 2%，收 1815 元，呈現股匯雙漲走勢。
觀察主要貨幣今天對美元表現，美元指數下跌 0.51%，韓元領銜升值 0.49%，新加坡幣升值 0.41%，新台幣升值 0.37%，日元升值 0.19%，人民幣亦升 0.16%，亞幣幾乎全面走升。
美國政府上周局部停擺，為期四天僅結束，而這段期間遭延宕的就業與物價數據將於本周密集出爐，為投資人提供重新檢視經濟動能的關鍵線索，其中，1 月非農就業報告將於周三公布。微軟 (MSFT-US) 等企業財報不如預期，上周市場賣壓明顯集中在軟體族群，市場本周把焦點放在思科 (Cisco Systems)(CSCO-US) 、AppLovin(APP-US) 與 Datadog(DDOG-US) 等軟體公司，將陸續揭曉財報。
