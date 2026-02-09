鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-02-09 18:21

日本首相高市早苗在此次眾議院選舉中獲得壓倒性勝利，在日股復興行情點火下，資金積極流入亞洲股匯，台股今 (9) 日同步飆漲逾 600 點，新台幣兌美元強升 1.18 角，收在 31.56 元，中止連 3 貶，並寫下逾 1 周以來新高，台北及元太外匯市場總成交金額 22.88 億美元。

〈台幣〉熱錢回頭！股匯雙漲升逾1角收31.56元 攀逾1周新高。（鉅亨網資料照）

新台幣兌美元今天開盤價為 31.63 元，在熱錢簇擁及出口商拋匯下，最高升抵 31.518 元、升值 1.6 角，不過，資金過於傾向單邊，央行適時介入調節，避免升值速度過猛，整體而言，仍緊貼主要亞幣趨升走勢，終場收在 31.56 元、升值 1.18 角。

受高市早苗率自民黨大勝影響，日股今天展開慶祝行情，日經 225 指數收盤狂漲近 4%，再創歷史新高。台股早盤一度飆漲 883 點，但漲勢逐漸收斂，收盤上漲 621.7 點， 以 32404.62 點作收，台積電上漲近 2%，收 1815 元，呈現股匯雙漲走勢。