【一分鐘看圖論市】理性看待市場回檔

中國經濟擱淺，寬鬆政策箭在弦上

中國央行於 8/15 意外下調 1 年期中期借貸便利 (MLF) 利率 15 個基點、7 天期逆回購利率調降 10 個基點，展現了堅定支持經濟的決心。目前市場普遍預期週一 (21 日) 公布的 LPR 有望跟隨調降。儘管近期中國近期雜音頻傳，但考量國內通膨壓力不大(PPI、CPI 雙降)，有利於維持寬鬆貨幣政策環境，加上與房貸利率連動的 5 年期 LPR 仍高於 4%、降息空間仍充足。

資料來源：(左)Bloomberg，(右)Bloomberg；資料日期：(左)2023/7/31，2023/8/17。

市場終究需要回檔

8 月以來標普已下跌 5%，進場訊號浮現

1980 年以來美股多頭時期，每年平均回檔次數不到 3 次 (中位數跌幅 5.2%)1，因此每次回檔若達到 5%，都是珍貴的進場時機。

資料來源：Bloomberg，野村投信整理；資料日期：截至 2023/08/15。 投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。 註 1：回檔的定義為波段累積自相對高點下跌介於 3%(含) 至 20%(不含)，以收盤價計算，且不含 2023 年 8 月以來的回檔。註 2：復原天數係自高點日期起算。

全球金融市場重點回顧 (08/12~08/18)

【成熟市場】

Fed 會議紀要：通膨升溫風險，不排除未來繼續升息的可能性

大多數與會者仍認為通膨有顯著升溫風險，可能需要進一步收緊貨幣政策，但也有部分官員認為升息力道過猛、利率推得太高可能給經濟帶來風險，顯見官員之間意見存有分歧，整體而言未排除未來還會繼續升息的可能性。

美 7 月零售銷售超預期，連續 4 個月成長

被視為美國經濟的風向球之一的零售銷售月增 0.7%，創 6 個月來最大增幅，強勁的成長速度表明美國經濟穩健，並未出現衰退的跡象。

出口強勁，日本第二季 GDP 遠超預期

強勁的出口增長推動第二季 GDP 季增 1.5%、年增 6%，連續第三季擴張，第二季實際國內生產總值達到 560.7 兆日圓，超過了疫情前 (2019 年第三季) 的峰值 557.4 兆日圓。

資料來源：Bloomberg；資料時間：2023/08/18。

【新興市場】

中國意外調降政策利率 (中期借貸便利利率, MLF)

中國人行意外將 1 年期中期借貸便利 (MLF) 利率下調 15 個基點，7 天期逆回購利率調降 10 個基點，明確釋放出加大貨幣政策刺激力度的信號，MLF 利率下調，可望帶動 LPR 同步調降，降低企業和房貸利率，以刺激消費和投資。

中國房地產風暴再度來襲

繼碧桂園、中植系、中融等大型與房地產業相關的企業接連爆出債務違約之後，再傳債務重組中的恆大在美國紐約申請破產以及中國第一家國企建商遠洋集團票據違約而停牌，接二連三的爆雷事件顯示中國的房地產危機還在繼續惡化。

【債匯市】

聯準會再現鷹爪，美債殖利率彈升、美元指數周線連五紅

美元指數週漲 0.52% 至 103.38；10 年期美國公債殖利率上升至 4.25%。

資料來源：Bloomberg；資料時間：2023/08/18。

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