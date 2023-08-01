超級央行週，聚焦日銀給予YCC政策更大彈性

聯準會再度升息一碼 符合市場預期

7 月 FOMC 會議全數委員支持升息 1 碼至 5.25%~5.50% 區間，來到 22 年來新高。此結果符合市場預期，而後續決策仍須依靠經濟數據而定。市場偏鴿派解讀，多數經濟學家認為 Fed 今年不會再升息。Fed 在下次 (9/19-9/20) 決策前會持續觀察「整體數據」，包括成長、通膨及勞動市場數據。

資料來源：聯準會、野村投信整理；資料日期：2023/7/27。右圖資料來源：CME Group；資料時間：2023/7/27。

寬鬆政策微鬆動，日銀賦予 YCC 政策彈性

7 月日本央行政策會議雖維持超低利率不變，10 年期公債殖利率波動區間仍維持在 ±0.5％區間，但承諾「以更大彈性調整殖利率曲線控制 (YCC) 政策」， 未來收購 10 年期日本公債的固定利率由 0.5％調整為 1.0％，暗示可容忍 10 年期日債殖利率上升至 1.0% 。過去 YCC 政策調整，日股匯市短期皆出現震盪，一旦日圓匯率回穩，日股將重新回到上升趨勢。

資料來源：Bloomberg；資料日期：2023/7/27。 投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。

全球金融市場重點回顧 (07/22~07/28)

【成熟市場】

美國聯準會（Fed）如期升息一碼，保留再升息選項

基準利率來到 5.25%-5.50% 區間，主席鮑爾在會後記者會重申央行將仰賴經濟數據決定後續行動，意味著委員們仍保留選擇性。

美國經濟顯韌性，第二季實質國內生產毛額（GDP）遠超過預期

第二季 GDP 季增年率初值為 2.4%，增幅超越第一季的 2%，也遠超出市場預期。觀察細項，消費者支出雖大幅回落至 1.6%，但仍超出市場預期，此外非住宅固定投資大幅上升至 7.7%，支撐美國第二季經濟表現。

資料來源：Bloomberg；資料時間：2023/07/28。

通膨持續退燒，美國個人消費支出（PCE）物價指數創近兩年來最小增幅

6 月 PCE 物價指數年增 3.0%，遠低前值 3.8%，為 2021 年 3 月以來最小增幅；剔除食品與能源價格後的 6 月核心 PCE 年增 4.1%，低於前值 4.6%，創 2021 年 9 月以來最小增幅，強化市場認為美國通膨已進入下行趨勢的預期。

歐洲央行（ECB）如期升息一碼，暗示可能暫停升息

聲明中最大的變化是從「將確保利率達到足夠限制性的水準」改成「將確保利率在必要時間內保持在足夠限制性水準」，接下來會繼續依賴經濟數據，市場解讀為鴿派， 總裁拉加德在會後記者會上表示，會對 9 月以後的決策持開放態度，9 月可能升息也可能暫停，但不會降息。

日銀（BOJ）維持利率不變，但賦予殖利率曲線控制（YCC）政策更大彈性

維持短期利率於 - 0.1%， 10 年期日本公債殖利率波動維持在 ±0.5% 區間，但這將是「參考值」而非「嚴格的限制」，且未來央行將以 1% 固定利率收購 10 年期日本公債 (非先前的 0.5%)，暗示將可容忍 10 年期日債殖利率上升至高達 1%，允許利率波動更多彈性。

【債匯市】

市場傳日銀放棄 YCC 政策，美國 10 年期公債殖利率週間重返 4%

日媒週四 (27 日) 報導日銀可能允許長期利率上揚，日本公債殖利率隨即攀升，美國利率重新定價，致使美國 10 年期公債殖利率週四盤中一度突破 4%。

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