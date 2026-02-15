2026兒童開戶全攻略！「小富翁」平均資產破46萬元 用複利把紅包滾出第一桶

鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-02-15 09:40

農曆馬年將近，紅包是孩子一年中最具「可運用彈性」的資金來源，隨著每年 244 萬元的贈與稅免稅額成為家長資產傳承的重要工具，2026 年國內各大銀行也瞄準兒童理財市場，從早期的實體存摺，到現在的數位高利活存與家族權益共享，建議家長透過專屬的兒童帳戶進行長期規劃，不僅可引導孩子養成正確金錢觀，更能利用時間複利陪伴孩子累積人生的第一桶金。

2026兒童開戶全攻略！「小富翁」平均資產破46萬元 用複利把紅包滾出第一桶金。(圖：shutterstock)

北富銀指出，近年兒童理財需求持續增加，截至 2025 年 12 月底，小富翁帳戶總戶數已達 31.6 萬戶，年增 4.4%；其中 18 歲以下族群成長更達 8.2%，成為推動整體成長的主要力量。整體管理資產規模突破新台幣 1443 億元，每戶平均資產達 46 萬元，較去年成長 6%，愈來愈多家長不僅替孩子開戶，更實質投入資金進行配置。

在小富翁帳戶的投資行為中，「基金」仍是家長操作最熟悉、接受度最高的工具，占投資資產比重 66%，其中單筆申購占 70%、定期定額占 30%。北富銀分析，單筆占比高反映出多數家長習慣在領到紅包或特定時點進行集中投入，操作上簡單明確；然而，這並不代表單筆一定比定期定額更有利，若投入時點接近市場高點，短期波動可能更明顯。因此建議家長可依照孩子的理財目標，採「單筆 + 定期定額」併用方式，先一次投入建立基礎部位，再搭配分批扣款平滑成本，使整體配置更貼近長期財務需求。

此外，「海外債」占比達 23%，顯示不少家庭已開始意識到跨市場配置的重要性。由於海外債券具備收益來源清楚、波動度相對溫和等特性，適合放入兒童資產組合中做為穩定墊層，同時讓孩子在觀察利息入帳的過程中，理解固定收益的概念與時間累積的重要性。

在微利時代，數位帳戶推出的加碼優利成為家長首選。根據市場調查，第一銀行 iLEO 目前以 12 萬以內 2% 的高利活存奪下利率榜首，吸引不少家長將孩子的壓歲錢轉入；緊追其後的是永豐銀行 mma 帳戶，提供 1.2% 的儲蓄加碼，並主打家長刷卡回饋可「自動轉存」孩子帳戶，讓理財變得更有感。

除了利息，銀行更力推「家族式理財」。玉山銀行的「玉約幸福」專案，讓孩子能共享家長的高階會員優惠，這對於本身即是玉山核心客戶的家庭來說，具備極高的附加價值。而老字號的台北富邦「小富翁帳戶」 則持續以品牌優勢，透過定期舉辦理財營隊，將理財教育向下紮根。

零售型銀行則透過支付工具結合回饋。國泰世華透過「童樂匯」與 CUBE 卡連結，在指定的母嬰通路或私校消費時提供最高 10% 的高額回饋，將日常開支轉化為教育基金。中信銀行則憑藉數位介面的易操作性，讓 7 歲以上的學子能透過 App 學習自主控管預算。

專家提醒，目前 7 歲以上且領有身分證的未成年人，大多已可透過線上進行開戶申請，減少跑銀行的時間。家長在挑選時，除了比較利率，更應考慮未來孩子進行基金、股票定期定額的便利性，讓兒童帳戶不只是儲蓄，更是一個長期的資產配置平台。

兒童理財的核心並非「追求短期報酬」，而是「建立金錢思維」。北富銀建議家長可將紅包分為兩部分，其中 2 至 3 成可做為子女的零用金，父母在陪孩子花紅包時，可以順勢聊聊為什麼有些東西「現在就想買」，有些則「不一定需要」，從日常情境中理解「需要」與「想要」的差別，再針對想買的物品一起比較價格與品質，並協助孩子練習記帳，學習負責任地使用金錢，替未來的財務健康打下基礎。