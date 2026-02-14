鉅亨網編譯陳又嘉 2026-02-14 17:00

據《MarketWatch》報導，投資人結束了美股不尋常的一周：1 月就業增長意外強勁，加上消費者物價通膨年增率放緩，抵銷了市場對人工智慧 (AI) 可能摧毀產業的焦慮情緒。

周五早盤，市場對 AI 衝擊的擔憂仍明顯，即便 1 月消費者物價指數 (CPI) 顯示整體與核心通膨年增率下滑，其中核心通膨降至五年低點 2.5%，股市仍在漲跌之間震盪。最終美股多數收高，但道瓊工業指數、標普 500 與那斯達克綜合指數周線仍未能收紅。

同時，華爾街「恐慌指數」VIX 在周五一度升至近 22 的一周高點後回落，此前周四最低為 17.2，本周初約為 18。

富國銀行投資研究院全球策略師 Gary Schlossberg 表示，在周五午後交易前，股市對「AI 可能帶來的衝擊」擔憂，超過了表現不錯的經濟數據，包括強勁的就業報告與通膨改善。他指出，AI 影響的不確定性正「掩蓋或壓過」資金向較傳統產業輪動的趨勢。

投資人目前轉向經濟敏感度較低的板塊避險，例如公用事業、原物料與必需消費品，這些類股本周均收高，顯示市場並未出現對經濟或股市的全面信心崩潰。以周表現來看，標普 500 公用事業類股上漲 7.1%，原物料與必需消費品分別上漲 3.7% 與 1.4%。能源類股五日上漲 1.7%，主要受伊朗相關地緣政治緊張局勢支撐，抵銷了供給過剩等基本面偏弱因素。

道瓊市場數據顯示，周四三大指數出現近三周來最大單日跌幅，因市場對 AI 顛覆的憂慮，從科技與軟體產業擴散至保險與金融管理服務等領域。即便周三公布的 1 月就業數據創 13 個月來最大增幅，股市仍遭重挫，也使聯準會 (Fed) 通膨與降息前景更加複雜。

SoFi 投資策略主管 Liz Thomas 表示，「AI 確實正在顛覆許多領域」，但目前更多是基於「尚未真正發生的顛覆預期」。她指出，部分公司可能整併或調整商業模式，但不代表整個產業會消失。

Thomas 指出，「股票市場表面下正出現非常劇烈的資金輪動」，資金正從部分大型科技與軟體股流向其他板塊。根據 FactSet，截至周五，iShares 擴展科技軟體類股 ETF 今年以來下跌 23.4%。她認為，科技股或整體股市可能需要出現更廣泛的「洗盤」後，投資人才會更有信心認為股價已觸底。

Globalt Investments 資深投資組合經理 Keith Buchanan 表示，投資人正試圖理解「這場 AI 革命」的細節，尤其是哪些公司將成為贏家或輸家。



他指出，市場過去更專注於經濟數據時，投資人曾對部分大型權值股進行「盲目且不加區分的買進或交易」。他談到，「我們長期希望股市出現更大的個股分化，而身為一家擅長利用個股錯價的投資機構，這種市場錯位反而提供了更好的布局機會。」