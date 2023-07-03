日本牛市狂潮來襲，三十年一遇！

隨著股神巴菲特喊進日股並加碼日本五大商社，其他外資券商紛紛跟喊看多日股，外資已連續 11 週買超，日股迎來 30 年來最猛烈強勁的牛市，日本東證指數 (TOPIX Index) 今年以來持續上漲創 33 年來新高，上週日本股票型基金熱錢淨流入達 24 億美元，已連續 3 週持續淨流入 (資料來源：彭博；資料日期：2023/6/21)。
外資大幅回流日股 日經創 33 年新高
野村基金 (愛爾蘭系列)- 日本策略價值基金經理人 Yoshihiro Miyazaki 表示，即便日經指數創 33 年的新高，然而評價面依舊相對美股便宜，過去日本股市漲幅相對有限，目前日股本益比僅為 17.4 倍 ，仍遠低於美股標普 500 指數，日本企業獲利增速大幅超越美國及歐洲 (資料來源：日本野村證券；資料日期：2023/1)。在貨幣政策方面，日本央行總裁植田和男(Kazuo Ueda) 赴國會報告時表示，不會匆促調整貨幣政策，將耐心地維持寬鬆，工資成長不是實現目標或調整政策的必要先決條件，央行決策的關鍵在於通膨是否會以 2% 的速度穩定和可持續性的上升，直到能以穩定方式實現 2% 的通膨目標。對比歐美持續升息，日銀寬鬆政策正是醞釀日股多頭行情的最佳催化劑，因此激勵股價表現。
Yoshihiro Miyazaki 指出，日圓長期偏弱趨勢，在政策性引導貶值下，有利強化企業的基本面，成為日本企業獲利強勁增長的主因。匯率貶值對企業到底有多重要？根據野村證券在 2022 年針對 231 家日本上市企業所做的研究，發現日圓每貶值一元，營業利益平均增加 0.51%，有利出口競爭力與企業獲利表現。野村投信投資策略部副總經理張繼文進一步說明，判斷日本經濟是否已走出陰霾？可觀察這二個指標，一是薪資成長水準，日本最大聯合工會 Rengo 於 5/10 公布春鬥結果，整體調薪幅度達到 3.67%、中小企業調薪幅度也達 3.61%，調整幅度創 30 年新高。另一是日本 CPI 成長率回到 1990 年代初期水準，由通縮轉向通貨復膨 (也就是溫和通膨)。
日圓長期弱勢 助攻企業獲利增長強勁
張繼文進一步表示，日本這次真的不一樣，擺脫通縮冏境走出失落的 30 年！日本自 1990 年代初發生泡沫經濟後，長期令日本政府為之苦惱的「不是通膨，而是通縮」，國人消費意願低落、物價持續下跌，陷入長期性的通縮與經濟停滯，過去 30 年日本平均每年 GDP 成長率不到 1%。有別於過往，現在的日本蓄勢待發，經濟穩健成長、數據表現優於預期，加上弱勢匯率有利日本企業財務結構改善，帶動企業獲利、增加投資、活絡就業及薪資成長，內需消費受惠於薪資成長，形成良性的循環，隨著疫情解封，消費支出將強勁增長，有助於支撐日本經濟，日本股市後續潛力值得期待，吸引力十足，因此樂觀看待日股未來的表現，建議投資人依據己身風險承受度，迎接這波日本股市榮景，掌握進場佈局的好時機。
野村資產管理為日本第 1 大資產管理公司，日股管理團隊來自於日本，平均投資年資超過 20 年，深入了解日本經濟文化與企業動向，享有在地化優勢，被盛讚為日股研究權威，野村研究團隊經驗豐富，腳勤指數名列前茅。野村基金 (愛爾蘭系列)- 日本策略價值基金規模超過 35 億美元，是一檔價值成長兼顧的基金，基金團隊擅長掌握日股優質個股潛力，精準掌握趨勢，追求長期資本成長機會，讓投資日股更有感。(資料來源: 日本野村證券，理柏, 野村投信整理 ; 資料日期截至 2023/5/31)
野村基金 (愛爾蘭系列)- 日本策略價值基金績效
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累積報酬 (%)
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3 個月
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6 個月
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今年以來
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1 年
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2 年
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3 年
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自成立日
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I 股日圓
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8.51
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10.41
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14.94
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15.15
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23.05
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69.39
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209.76
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I 股美元避險
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9.78
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12.88
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17.11
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19.32
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27.54
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76.09
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153.25
資料來源：Lipper，資料日期：2023/05/31 (成立至今績效 I 股日圓是以成立日期 2009/8/26 計算，I 股美元避險是以成立日期 2013/4/9 計算)。股份累積報酬以買入價並按總收益以原幣別作再投資計算。
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信亦為高盛 (原 NN (L))、晉達、野村基金(愛爾蘭系列) 以及駿利亨德森等境外基金之總代理。截至 2022 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 4,577 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 6 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，並已連續七年蟬聯最佳投資長(2017~2023)，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01))
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