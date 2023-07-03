日本牛市狂潮來襲，三十年一遇！

隨著股神巴菲特喊進日股並加碼日本五大商社，其他外資券商紛紛跟喊看多日股，外資已連續 11 週買超，日股迎來 30 年來最猛烈強勁的牛市，日本東證指數 (TOPIX Index) 今年以來持續上漲創 33 年來新高，上週日本股票型基金熱錢淨流入達 24 億美元，已連續 3 週持續淨流入 (資料來源：彭博；資料日期：2023/6/21)。

外資大幅回流日股 日經創 33 年新高

資料來源：(左)Bloomberg，資料日期：2020/08/31-2023/06/20；(右)Bloomberg，資料時間：2023/06/15 以上提及之個股僅為舉例，不保證為未來持股，本文不做個別公司個股銷售及推薦之用。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

野村基金 (愛爾蘭系列)- 日本策略價值基金經理人 Yoshihiro Miyazaki 表示，即便日經指數創 33 年的新高，然而評價面依舊相對美股便宜，過去日本股市漲幅相對有限，目前日股本益比僅為 17.4 倍 ，仍遠低於美股標普 500 指數，日本企業獲利增速大幅超越美國及歐洲 (資料來源：日本野村證券；資料日期：2023/1)。在貨幣政策方面，日本央行總裁植田和男(Kazuo Ueda) 赴國會報告時表示，不會匆促調整貨幣政策，將耐心地維持寬鬆，工資成長不是實現目標或調整政策的必要先決條件，央行決策的關鍵在於通膨是否會以 2% 的速度穩定和可持續性的上升，直到能以穩定方式實現 2% 的通膨目標。對比歐美持續升息，日銀寬鬆政策正是醞釀日股多頭行情的最佳催化劑，因此激勵股價表現。

Yoshihiro Miyazaki 指出，日圓長期偏弱趨勢，在政策性引導貶值下，有利強化企業的基本面，成為日本企業獲利強勁增長的主因。匯率貶值對企業到底有多重要？根據野村證券在 2022 年針對 231 家日本上市企業所做的研究，發現日圓每貶值一元，營業利益平均增加 0.51%，有利出口競爭力與企業獲利表現。野村投信投資策略部副總經理張繼文進一步說明，判斷日本經濟是否已走出陰霾？可觀察這二個指標，一是薪資成長水準，日本最大聯合工會 Rengo 於 5/10 公布春鬥結果，整體調薪幅度達到 3.67%、中小企業調薪幅度也達 3.61%，調整幅度創 30 年新高。另一是日本 CPI 成長率回到 1990 年代初期水準，由通縮轉向通貨復膨 (也就是溫和通膨)。

日圓長期弱勢 助攻企業獲利增長強勁

資料來源: Bloomberg，資料日期：2023/06/27

張繼文進一步表示，日本這次真的不一樣，擺脫通縮冏境走出失落的 30 年！日本自 1990 年代初發生泡沫經濟後，長期令日本政府為之苦惱的「不是通膨，而是通縮」，國人消費意願低落、物價持續下跌，陷入長期性的通縮與經濟停滯，過去 30 年日本平均每年 GDP 成長率不到 1%。有別於過往，現在的日本蓄勢待發，經濟穩健成長、數據表現優於預期，加上弱勢匯率有利日本企業財務結構改善，帶動企業獲利、增加投資、活絡就業及薪資成長，內需消費受惠於薪資成長，形成良性的循環，隨著疫情解封，消費支出將強勁增長，有助於支撐日本經濟，日本股市後續潛力值得期待，吸引力十足，因此樂觀看待日股未來的表現，建議投資人依據己身風險承受度，迎接這波日本股市榮景，掌握進場佈局的好時機。

野村資產管理為日本第 1 大資產管理公司，日股管理團隊來自於日本，平均投資年資超過 20 年，深入了解日本經濟文化與企業動向，享有在地化優勢，被盛讚為日股研究權威，野村研究團隊經驗豐富，腳勤指數名列前茅。野村基金 (愛爾蘭系列)- 日本策略價值基金規模超過 35 億美元，是一檔價值成長兼顧的基金，基金團隊擅長掌握日股優質個股潛力，精準掌握趨勢，追求長期資本成長機會，讓投資日股更有感。(資料來源: 日本野村證券，理柏, 野村投信整理 ; 資料日期截至 2023/5/31)

野村基金 (愛爾蘭系列)- 日本策略價值基金績效

累積報酬 (%) 3 個月 6 個月 今年以來 1 年 2 年 3 年 自成立日 I 股日圓 8.51 10.41 14.94 15.15 23.05 69.39 209.76 I 股美元避險 9.78 12.88 17.11 19.32 27.54 76.09 153.25

資料來源：Lipper，資料日期：2023/05/31 (成立至今績效 I 股日圓是以成立日期 2009/8/26 計算，I 股美元避險是以成立日期 2013/4/9 計算)。股份累積報酬以買入價並按總收益以原幣別作再投資計算。

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