鉅亨美股雷達：美股獨立日假期將休市 傳蘋果大幅削減Vision Pro生產目標

美股重要看點：

美股週一 (3 日) 提前收盤，週二休市。美今日將公布製造業 PMI。美國 10 年期公債殖利率來到 3.855%。美股期貨週一漲跌不一，道瓊期貨跌 0.13%，標普 500 期貨漲 0.01%，那斯達克 100 期貨漲 0.11%。

本週市場關注美國 6 月非農就業、Fed 6 月會議紀錄。受惠就業市場強勁，美國經濟持續展現韌性，但這股韌性將在本週五公布 6 月非農就業人數時再次遭遇挑戰。路透訪調經濟學家預測 6 月將新增 20 萬人，比前幾個月降溫。

Fed 在 6 月暫停升息、但暗示可能連續兩次升息，讓投資人格外關注 7 月 25-26 日會議登場前的數據，因此若勞動力市場趨緩幅度超過市場預期，可能動搖市場的升息預期。

鮑爾還重申可能會進一步升息，並暗示根據即將公布的數據，甚至可能在連續政策會議上升息。

因獨立日假期，美股周一 (3 日) 將提前 3 個小時，於台北時間 4 日 01:00 收盤，周二則休市一天。美國金融市場，包括紐約證券交易所、那斯達克營運的交易所周二均休市。

上周五美國股市結束上半年的走勢，標普 500 指數上漲 1.23%，收 4450.38 點，為自 2022 年 4 月 20 日以來的新高。那達克綜合指數上漲 1.45%，鞏固了自 1983 年以來上半年最大漲幅。道瓊指數漲 0.84%，收 34407.60 點，為 6 月 15 日以來的最高收盤價。

今年上半年，以科技股為主的那斯達克綜合指數累計漲幅為 31.7%，為 1983 年以來最大的上半年漲幅。標普 500 指數上半年漲幅約為 15.9%，為 2019 年以來上半年表現最佳。而道瓊指數上半年漲幅僅為 3.8%。

嘉信理財首席投資策略師 Liz Ann Sonders 在接受電話採訪時表示，美股投資人信心如今已經變得相當泡沫化，容易使得美股出現回檔。「從表面上看，股市具有令人難以置信的彈性，但事實上，上漲是相當集中化的。」

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 6 月 Markit 製造業 PMI，前值 46.3

美國 6 月 ISM 製造業指數，預估 47.2，前值 46.9

美國 5 月營建支出

重要個股動態：

1. 蘋果 (AAPL-US)

有消息指出，蘋果 (AAPL-US) 正在大幅削減混合實境 (MR) 頭戴式裝置 Vision Pro 的生產目標至 40 萬台，因為製造商正在努力應對複雜設計和生產難度。

立訊精密的知情人士指出，蘋果目前準備在 2024 年初上市的 Vision Pro 生產目標將少於 40 萬台。立訊是目前蘋果唯一的 Vision Pro 組裝廠。

2. 特斯拉 (TSLA-US)

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）(TSLA-US) 表示，第 2 季全球交車量為 46.61 萬輛，優於市場預期，並衝上歷史新高，凸顯降價促銷策略奏效。

特斯拉周日（2 日）宣布，第 2 季度產量為 47.97 萬輛，優於分析師原估的 45.66 萬；交車量較一年前激增 83% 至 46.61 萬輛，也優於市場預測的 44.84 萬輛。