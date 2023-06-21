股價雖已漲多，但AI熱潮漲勢仍不停歇

加權股價指數近 6 個月價量表現：（資料來源：Bloomberg, 截至 2023/06/21）

野村腳勤觀點：

●半導體全面復甦還要再等等

電子業從去年下半年開始清庫存，至今也將近一年了，從企業數字來看，下游半導體庫存已由高點緩步下滑，然而上游庫存天數卻還是持續突破歷史新高，原先需求較為穩定的 Server 相關產業也在上半年雜音湧現進入庫存調整模式，最主要原因還是在高利率以及中國復甦不如預期，終端消費需求起不來導致去庫存進度放慢，預估整體去庫存的時間點可能得從 Q2 延後到 Q3。不過亮點在於 AI 題材爆發及加上 Server 新平台推出，半導體的 AI 相關反而看到供不應求的情況，這部分將是下半年帶動整體半導體復甦的關鍵，預期 Q3 財報就能看到 AI 相關的營收成長；另外消費性電子產業下半年也將進入旺季，儘管拉貨力道可能不如往年，但仍有助於帶動半導體需求復甦。

經理人視角：

●大盤利多因素：

（一） 升息終點已近：Fed 宣布 6 月暫停升息，點陣圖亦顯示 2024 年或將開始降息，升息循環已步入尾聲

（二） 資金動能強：資金近期大舉返回台股，融資餘額也落底反彈，大盤有強力支撐

（三） 庫存水位逐漸正常：終端庫存持續朝健康水位前進，預計第三季將是庫存落底的時間

（四） AI 引領新趨勢：伺服器新平台推出及 AI 晶片需求增加，企業增加 AI 投資，科技股進入新多頭格局

●大盤利空因素：

（一） 中國復甦疲軟：中國 PMI 持續下滑，解封後的經濟復甦狀況不如預期，恐影響消費需求回溫

（二） 出口持續放緩：台灣 5 月外銷訂單年減 17％，連續 9 個月負成長，基本面復甦力道有限

●股價雖已漲多，但 AI 熱潮漲勢仍不停歇

加權指數自去年低點至今已反彈超過 35%，今年以來漲幅超過 20%，更是進入了牛市範疇，這波由 AI 熱潮帶動台灣相關電子類股股價水漲船高，市場已提前用 2024 年的獲利來給予股票更高的評價，而實際上我們的確看到許多 AI 相關訂單在今年湧出，預計交貨時間點落在 2024 上半年，因此就明年的角度而言，目前市場給予的評價是合理的。不過今年第三季財報將會是關鍵，已在 AI 方面提前布局的企業，營收有機會率先嶄露頭角，而一些布局相對緩慢的企業就會很明顯落後，對於市場來說，也能藉此判斷誰有機會率先搶占市場大餅，股價表現也很可能出現分歧。只要能通過第三季財報的考驗，依照 AI 長線的趨勢，這些股票的股價依舊有機會繼續向上邁進。



各期間績效表：（％）



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