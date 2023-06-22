鉅亨美股雷達：Google指控微軟不公平手段控制雲端市場 蘋果推Vision Pro開發者工具

美股重要看點：

市場關注 Fed 官員談話並評估利率前景。美國 10 年期公債殖利率來到 3.744%。美股期貨週四 (22 日) 下滑，道瓊期貨跌 0.27%，標普 500 期貨跌 0.26%，那斯達克 100 期貨跌 0.30%。

Fed 主席鮑爾周三在眾議院金融服務委員會作證時表示，決策者預估利率需要上調，以降低美國經濟成長並遏止物價壓力，儘管官員們在上周的貨幣政策會議上維持利率不變。

值得注意的是，鮑爾在作證時說道，過去一年緊縮周期早期時，貨幣政策縮緊速度是非常重要，但現在這不是非常重要。

鮑爾在回答議員對 Fed 計畫的質疑時表示，未來幾個月繼續升息可能是有意義的，但速度會更溫和。他在開幕致詞說，進一步升息的時機將取決於即將公佈的經濟數據。

鮑爾發出利率警告後，美國股市下跌，挫敗了有關 Fed 緊縮周期即將結束的押注。當日，美國公債殖利率繼續走高，交易員認為 Fed 下個月將政策利率上調 1 碼（25 個基點）的可能性逾 80%。

Fed 鴿派官員波斯提克 (Raphael Bostic) 則是呼籲 Fed 觀望，和 Fed 主席鮑爾稍早的國會證詞相左。 他支持央行今年維持利率不變，保留時間消化過去的升息並讓通膨緩解下滑是謹慎的作法。這使他成為 Fed 6 月會議後，第一位認為 7 月升息過於急躁的官員。

波斯提克為亞特蘭大聯邦準備銀行總裁，他周三撰文說：「讓限制性政策運作一段時間是謹慎的，因為政策保持在真正限制性水準的時間不到一年，而貨幣政策改變真正影響經活動，是需要時間的。

他說：「我們有很好的理由，預期政策緊縮會在未來幾個月愈來愈有效，並加速達到目標的進展。」他也說：「我的底線是，我們應該在今年接下來的時間裡，讓利率保持在現有水準。」而且，他支持在 2024 年下半年以前都不降息。

目前美國基準利率為 5.00-5.25%，鮑爾和波斯提克談話後，芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，預期 7 月再升 1 碼 (25 個基點) 的機率從 76% 略降到 71%%。投資人也排除了 12 月降息的可能性。

鮑爾周四將向參議院銀行委員會提交半年度貨幣政策報告。投資人還將關注其他 Fed 官員的評論，以及每周首次申請失業救濟金人數數據和 5 月成屋銷售數據。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 5 成屋銷售總數年化 (萬戶)，預估 425，前值 428

重要個股動態：

Google(GOOGL-US) 周三 (21 日) 正式向美國貿易委員會 (FTC) 提起控訴，指控微軟 (MSFT-US) 濫用企業軟體的優勢綁住客戶，藉此掌控雲端運算市場。

在雲端市場，亞馬遜 AWS 排名第一，微軟 Azure 排第二，Google 居於第三，但差距較大。Google 曾向歐盟主管機關控訴微軟在雲端授權方面的不公平行為。

GOOGL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

自全球開發者大會 (WWDC23) 會中推出首款 MR 頭戴裝置 Apple Vision Pro 後，蘋果週四 (22 日) 相應推出開發者工具，7 月起在上海等地進行實驗，加速蘋果 Vision Pro 的發展。

蘋果週四宣布推出全新軟體工具和技術，讓開發者能夠針對蘋果首款空間運算設備 Apple Vision Pro 打造突破性的應用程式體驗。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

巴克萊將特斯拉的評級下調，因該股近期漲勢過快，漲幅過大，建議投資人是時候獲利了結，特斯拉週三 (21 日) 暴跌近 5.5%，創兩個月來最大跌幅。

巴克萊分析師 Dan Levy 在致投資人的一份報告中，將特斯拉股票評級從從「增持」(Overweight) 降至「持有」 (equal weight)，將目標價從 220 美元上調至 260 美元。