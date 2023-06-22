鉅亨美股雷達：Google指控微軟不公平手段控制雲端市場 蘋果推Vision Pro開發者工具

美股重要看點：
市場關注 Fed 官員談話並評估利率前景。美國 10 年期公債殖利率來到 3.744%。美股期貨週四 (22 日) 下滑，道瓊期貨跌 0.27%，標普 500 期貨跌 0.26%，那斯達克 100 期貨跌 0.30%。
Fed 主席鮑爾周三在眾議院金融服務委員會作證時表示，決策者預估利率需要上調，以降低美國經濟成長並遏止物價壓力，儘管官員們在上周的貨幣政策會議上維持利率不變。
值得注意的是，鮑爾在作證時說道，過去一年緊縮周期早期時，貨幣政策縮緊速度是非常重要，但現在這不是非常重要。
鮑爾在回答議員對 Fed 計畫的質疑時表示，未來幾個月繼續升息可能是有意義的，但速度會更溫和。他在開幕致詞說，進一步升息的時機將取決於即將公佈的經濟數據。
鮑爾發出利率警告後，美國股市下跌，挫敗了有關 Fed 緊縮周期即將結束的押注。當日，美國公債殖利率繼續走高，交易員認為 Fed 下個月將政策利率上調 1 碼（25 個基點）的可能性逾 80%。
Fed 鴿派官員波斯提克 (Raphael Bostic) 則是呼籲 Fed 觀望，和 Fed 主席鮑爾稍早的國會證詞相左。 他支持央行今年維持利率不變，保留時間消化過去的升息並讓通膨緩解下滑是謹慎的作法。這使他成為 Fed 6 月會議後，第一位認為 7 月升息過於急躁的官員。
波斯提克為亞特蘭大聯邦準備銀行總裁，他周三撰文說：「讓限制性政策運作一段時間是謹慎的，因為政策保持在真正限制性水準的時間不到一年，而貨幣政策改變真正影響經活動，是需要時間的。
他說：「我們有很好的理由，預期政策緊縮會在未來幾個月愈來愈有效，並加速達到目標的進展。」他也說：「我的底線是，我們應該在今年接下來的時間裡，讓利率保持在現有水準。」而且，他支持在 2024 年下半年以前都不降息。
目前美國基準利率為 5.00-5.25%，鮑爾和波斯提克談話後，芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，預期 7 月再升 1 碼 (25 個基點) 的機率從 76% 略降到 71%%。投資人也排除了 12 月降息的可能性。
鮑爾周四將向參議院銀行委員會提交半年度貨幣政策報告。投資人還將關注其他 Fed 官員的評論，以及每周首次申請失業救濟金人數數據和 5 月成屋銷售數據。
美股前一交易日漲跌：
- 美股道瓊指數下跌 102.35 點，或 0.3%，收 33,951.52 點。
- 那斯達克指數下跌 165.1 點，或 1.21%，收 13,502.2 點。
- 標普 500 指數下跌 23.02 點，或 0.52%，收 4,365.69 點。
- 費城半導體指數下跌 97.84 點，或 2.68%，收 3,549.72 點。
今日重要總經數據：
- 美國 5 成屋銷售總數年化 (萬戶)，預估 425，前值 428
重要個股動態：
1. Google(GOOGL-US)
Google(GOOGL-US) 周三 (21 日) 正式向美國貿易委員會 (FTC) 提起控訴，指控微軟 (MSFT-US) 濫用企業軟體的優勢綁住客戶，藉此掌控雲端運算市場。
在雲端市場，亞馬遜 AWS 排名第一，微軟 Azure 排第二，Google 居於第三，但差距較大。Google 曾向歐盟主管機關控訴微軟在雲端授權方面的不公平行為。
2. 蘋果 (AAPL-US)
自全球開發者大會 (WWDC23) 會中推出首款 MR 頭戴裝置 Apple Vision Pro 後，蘋果週四 (22 日) 相應推出開發者工具，7 月起在上海等地進行實驗，加速蘋果 Vision Pro 的發展。
蘋果週四宣布推出全新軟體工具和技術，讓開發者能夠針對蘋果首款空間運算設備 Apple Vision Pro 打造突破性的應用程式體驗。
3. 特斯拉 (TSLA-US)
巴克萊將特斯拉的評級下調，因該股近期漲勢過快，漲幅過大，建議投資人是時候獲利了結，特斯拉週三 (21 日) 暴跌近 5.5%，創兩個月來最大跌幅。
巴克萊分析師 Dan Levy 在致投資人的一份報告中，將特斯拉股票評級從從「增持」(Overweight) 降至「持有」 (equal weight)，將目標價從 220 美元上調至 260 美元。