野村投信台股操盤人筆記-現階段「確定」就是最大利多

野村投信 2025-04-24 09:39

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加權股價指數近 6 個月表現：

（資料來源：Bloomberg, 截至 2025/4/23）

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野村腳勤觀點：

關稅懸而不決帶來嚴峻挑戰

野村投信台股研究團隊從近期實際走訪企業了解到的現況，許多廠商想要加大東南亞產能以規避從中國出口至美國的高額關稅，但卻發現不知該選哪一國增產、面臨各國關稅仍有變數的難題，另外也有傳產企業未來一季訂單被取消，因為客戶考量高關稅及需求放緩，不敢大力拉貨。這些就是目前企業面對的窘境，關稅 90 天暫緩只是表面，不確定性令企業做出保守決策才是最大問題。4/23 IMF 下修今年全球經濟成長，關鍵是預測未來五年全球經濟平均成長 3.2%，遠低於 2000~2019 年的 3.7%，關稅衝擊可能是中期的；台灣今年也將面臨 GDP 保 3 挑戰，雖然目前市場分析師對獲利預期下修幅度不大，但因關稅不確定性，仍須留意企業獲利下修可能尚未完全反映於股價。

經理人視角：

大盤利多因素：

（一）關稅暫緩 90 天：後續持續關注各國談判是否順利，以及中美之間如何達成新的貿易平衡

（二）經濟尚無疑慮：美國非農就業人數新增 22.8 萬人，高於預期，經濟基本面仍保持韌性

（三）投資價值浮現：依彭博數據台股預估本益比降至 13 倍，低於近五年平均值，長期投資價值浮現

大盤利空因素：

（一）關稅不確定性：對等關稅仍反覆，川普又將公布新版產業關稅，整體不確定性極高

（二）中國關稅反制：中國報復美國關稅並限制稀土出口，美中對抗戰線拉長，不利市場信心

（三）經濟衰退風險：多家機構下修全球經濟成長率，經濟恐面臨衰退風險

現階段「確定」就是最大利多

目前市場沒太多利多消息，大盤在狹幅區間震盪，但從川普態度似乎有所放緩來研判，關稅談判應不至於走入極端狀況，未來關稅稅率降低、特定商品豁免是可以期待的，這也代表 4/2 的關稅內容已是最差情境，股市基本也已反映，要再出現恐慌大跌的機率較低；反過來說，股市跌深反而創造好的買點，台股本益比已經降至近五年的罕見低位，長期投資價值浮現，且對比歷史走勢，台股今年跌幅基本已經符合過去經濟衰退情境，但目前尚不至於走入經濟衰退，只要關稅能盡快協商，股市仍有機會在打完第二隻腳後跌深反彈，回歸中長期上升軌道。在談判結果出爐前，保持謹慎態度仍然是必須的，目前來說「確定」就會是最大利多，包括在美國製造、鋼鋁關稅，一些受惠的廠商可望持續，另外台股去年獲利創歷史次高，在今年股價大幅回檔的情況下，今年配息金額及配息率也值得期待。

各期間績效表 *：（％）

資料來源：Lipper，2025/3/31。* 上述基金績效皆以新台幣累積級別計算。 上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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