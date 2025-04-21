【機不可失】關稅帝君大法鈍化！美國非投資級債優勢勝出！
鉅亨研報 2025-04-21 12:34
川普「關稅帝君」在其第二屆美國總統任期內揮動關稅大刀，實施了一系列的關稅加徵措施，尤以 2025 年 4 月 2 日宣布的具爭議性「對等關稅」，即引起貿易夥伴的報復，對全球金融市場衝擊最甚。但川普隨之又陸續公布暫緩等等相關措施，其關稅政策的不斷改變難以預測。在關稅局勢的不確定性明朗化之前，風險性資產將持續面臨壓力，然受益於市場避險需求的美國非投資等級債因具較高殖利率的優勢，且違約率維持於低檔，受到的衝擊相對較小，不失為現階段更具吸引力的投資選擇。
「殖利率」金身護體，美國非投資級債優勢放大
近日市場投資情緒暫時呈現風險趨避，讓美國非投資等級債殖利率睽違 16 個月再度出現 8.5% 以上！而每當市場短期恐慌往往創造好買點，我們觀察到過去 10 年當殖利率達 8.5% 以上，以現行殖利率水準回測 12 個月後正報酬比例達 100% 以上，美非投等債指數的表現相當亮眼！
專注於追求收益的非投資級債專家
野村 (愛爾蘭) 非投資級債策略團隊 (NCRAM) 成立超過 30 年，並投入大量研究資源，這檔基金的持債數大約 1,400 檔，數量達績效指標的 7 成；而持有發行人數接近 700 個，數量也達績效指標的 7 成以上，布局範疇達 18 個次產業，如此分散程度以及高市場覆蓋率在同類型基金中實屬少見，若無強大研究團隊的支持並投入大量資源，很難掌握如此龐大數量的債券投資，得以成就高市場覆蓋率，完整掌握非投資級債市機會！
學霸團隊，慧眼識千里馬
野村 (愛爾蘭) 非投資級債策略團隊 (NCRAM) 核心成員多為學霸且穩定共事超過 20 年，其獨特「千里馬」投資策略，團隊優異選債能力是關鍵，慧眼識千里馬並掌握致勝先機，精選具備「未來」成功商業模式的企業，為投資人瞄準具未來潛力企業並掌握即時機會！
近期市場受美國對等關稅衝擊，市場恐慌情緒指標衝高，但以歷史經驗來看，這時機是反向進場的好時點，美國非投資級債具較高的殖利率及較低違約率，建議投資人適度增持於優勢盡顯的美國非投資級債基金，交由慧眼識千里馬的專業團隊操盤，透過高市場覆蓋率來降低集中風險，完整掌握進場佈局的好時機。了解更多：【機不可失】
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