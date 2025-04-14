2025美國股票市場展望及投資契機 美國聯準會貨幣政策與市場變局：建構面面俱到的投資組合

鉅亨研報 2025-04-14 10:44

‌



專訪 Vincent Nichols, CFA | 美國股票暨全球主題投資團隊投資策略分析師

美國聯準會 (Fed) 於去年下半年啟動降息循環，市場原預期經濟增長將保持韌性。然而，2025 年第一季的亞特蘭大 Fed GDP 預測模型卻出現急劇下滑，加上密西根大學消費者信心指數亦在近期出現下滑，暗示經濟可能正面臨較預期更嚴峻的挑戰，上述這兩項負面數據出爐，如同白紙上浮現小黑點，縱然面積極小，也立刻成為市場關注焦點，引發美股短期恐慌震盪。

‌



Vincent Nichols 指出：「近期市場波動反映出投資人對於經濟成長放緩的擔憂，但若拉長時間來看，關鍵在於企業的基本面與長期趨勢。」他強調，儘管消費者信心指數有所下滑，但整體仍維持在疫情後的穩定區間，且聯準會主席鮑威爾於 3 月 7 日重申經濟基本面穩健，無急於降息的需求，此舉有助於市場信心的穩定。

專訪 Vincent Nichols, CFA | 美國股票暨全球主題投資團隊投資策略分析師

關稅可能引發的通膨擔憂，仍將持續擾動市場秩序，在此充滿不確定性的環境中，基金主題的防禦面、估值面、成長面等三大面向，對於投資結果的影響將更為關鍵，

防禦面: 健康護理創新 人類生活的硬需求

醫療產業不論經濟處於順境還是逆境，人類都需要醫療服務，賦予該產業強大的防禦特性。過去醫療產業展現長期優於大盤的表現，近兩年的相對弱勢反而可能成為投資契機。

Vincent Nichols 指出：「醫療產業的長期成長動能來自於人口老化、基因療法發展，以及 AI 在生物科技應用的突破。即便短期內因利率環境影響導致表現疲弱，但這反而提供了絕佳的進場機會。」且 AI 發展不僅有效降低新藥開發成本，提高開發速度，醫療革命將是下一波市場關注的焦點。

以製藥公司 Vertex Pharmaceuticals * 為例，該公司在囊腫性纖維化治療領域取得重大突破。囊腫性纖維化是一種影響全球超過 10 萬人的基因疾病，若不治療將因呼吸道與腸胃道黏液堆積而導致過早死亡。Vertex 開發的藥物能針對 90% 的囊腫性纖維化相關基因突變提供解方，不僅改善肺功能，還可延長患者壽命 25-30 年。隨著基因定序成本持續下降，醫療創新速度加快，類似 Vertex 的公司將有望以更低更快的研發成本，提出更多解決方案。

醫療產業長期表現勝大盤 近兩年表現相對弱勢

估值面：小型股 相對估值位於歷史低點

Vincent Nichols 指出：歷史數據顯示，以美國小型股指數羅素 2000 指數為例，該指數年跌幅超過 20% 的機率並不高，但如果出現了，通常伴隨著多年的強勁反彈。在經歷 2022 年的相對弱勢後，小型股或仍具反彈潛力。特別值得注意的是，小型股的估值相較大型股處於歷史低點，顯示潛在價值被低估。

美國製造業復甦進程中，小型股往往能受益於本土投資增加。數據顯示，美國製造業設施建設投資已大幅增長，這股「重回美國製造」浪潮有望刺激小型企業成長。

舉例而言，Ciena * 公司正是把握這波趨勢的代表。作為光纖網路設備領導廠商，Ciena 在人工智慧時代扮演關鍵角色。隨著全球數據量預計每 2-3 年翻倍，網路基礎設施需求大增，網路營運商 AT&T 報告 2023 年無線網路需求成長 30%，Verizon 則表示其網路流量在 2020-2024 年間翻倍。Ciena 透過擴展路由與網路編排軟體的產品線，正逐步從傳統電信服務供應商拓展至大型雲端服務供應商與有線電視 MSO，成為數據爆炸時代的重要推手。

羅素 2000 指數年度跌幅超過 20％並不常見，通常伴隨多年反彈

成長面：科技創新 重擊出牆的得分王

隨著 AI 熱潮興起，如何藉由數位化實踐創新經營策略，將是新一波產業革命的起點。在這波改革浪潮中，抱緊科技創新投資機會，才能受惠變革帶來的成長。

Vincent Nichols 舉例說明： Copart*(CPRT) 公司就是顛覆傳統產業的絕佳案例。Copart 建立了一個線上拍賣平台，將報廢與整輛車輛的買賣數位化，連結保險公司與車輛重建商、拆解商等。在傳統印象中，二手車市場似乎與高科技無關，但 Copart 透過數位轉型創造出強大的網路效應，建立起令競爭對手難以複製的競爭優勢。

自 2015 年以來，Copart 的服務營收年複合成長率達 15%，EBIT 利潤率更從 30.1% 提升至 37.6%，同時維持強勁現金流與健全財務結構。其商業模式不僅經濟效益顯著，更在環保層面展現價值──協助報廢車輛的回收與再利用，減少資源浪費。

AI 橫空出世後 成長股主導市場動向

不確定性高的市場 更需要面面俱到

專訪 Vincent Nichols, CFA | 美國股票暨全球主題投資團隊投資策略分析師

Vincent Nichols 指出：短期的市場環境可能因政策的變幻莫測而震盪，醫療產業的防禦特性能提供抗震效果，小型股的價值重估潛力可望推進投資進程，而科技創新則有望帶來突破性的投資成果，三項投資策略各別具備防禦、估值、成長三大面向，綜合投資下，更有機會提升效益。而法國巴黎資產管理在這三項投資策略領域均有旗艦基金，由位於波士頓的資深美國投資團隊所管理，分別是法巴健康護理創新股票基金、法巴美國小型股票基金、法巴科技創新股票基金。

當投資者面對市場不確定性時，更應關注長期結構性趨勢與基本面分析，而非短期市場波動。透過結合醫療、小型股與創新科技的投資策略，投資者有望在未來市場環境中取得令人滿意的表現。

* 本文所提及之企業僅為舉例說明，非為個股之推薦。