關稅踩急煞後座力仍強！法巴財管下調美股評價為減碼 且這「2種」股票最傷

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-04-12 12:31

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法國巴黎銀行財富管理新聞雙周刊發表最新看法，全球金融市場因美國最新的對等關稅政策而暴跌，所幸川普 9 日宣布對於未報復美國的國家，關稅措施將暫緩 90 天實施，並在協商期間對大部分國家的對等關稅調降至 10%，全球股市隨即反彈回升。但法巴財管認在三個月的協商期間，關稅政策風險猶存，投資人仍需重新思考資產配置，它並下調美股評價為減碼，尤其科技類股、消費類股將首當其衝。

在股票市場，由於關稅調升將增加通膨壓力、壓縮企業利潤，尤其科技類股、消費類股將首當其衝。將美國股市評價從「中性」下調至「減碼」，尤其科技類股、消費類股將首當其衝。對於美國的原物料及金融類股，從正面下修至中性看法，也不再偏好中小型股。

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美股以外，法巴財管仍看好英國、日本、中國、新加坡及印尼市場。產業方面，看好全球醫療保健類股、工業類股，以及歐洲金融類股。歐洲金融類股可望因貸款需求回溫、淨利差擴大而受惠。此外，上調對於歐洲公用事業類股的看法至正面；下調歐洲旅遊業類股至負面。

題材上，偏好循環經濟、電動化概念股、以及長期面臨投資不足的基礎建設，尤其是能源、交通、水資源。無論是私募或已上市的基礎設施投資標的，都可望獲得優異的投資回報。

公債方面，法巴財管看好歐元區與英國政府債券，以及 10 年期以內的美國公債，預期 12 個月內美債 10 年期殖利率為 4.25%、德債為 2.5%。

公司債方面，偏好歐洲投資等級信用債，尤其是金融債，該類別債券的高殖利率與穩健的財務體質有助表現。另外，對英國投資級公司債的看法也轉為正面，該類別債券的平均殖利率達 5.5%，具吸引力。

新興市場債方面，因貿易戰的衝擊、美元走強、評價偏高等因素，而壓縮收益空間，對新興市場債券持中性看法，但基本面仍具支撐。

在大宗商品與外匯方面，黃金受到地緣政治緊張與歐洲央行購金潮的支撐，法巴財管對黃金未來 12 個月目標價從每盎司 3,000 美元上調至 3,200 美元。

工業金屬方面，受到關稅戰使全球經濟成長趨緩的影響，投資前景由正面轉趨中性。

法巴財管對原油持負面看法，面臨全球需求疲軟、石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）將減少產量，預期布蘭特原油會落在 60 美元至 70 美元區間。