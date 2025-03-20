【台股操盤人筆記】不確定性環境下，高股息股有望脫穎而出

鉅亨研報 2025-03-20 09:53

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加權股價指數近 6 個月表現：（資料來源：Bloomberg, 截至 2025/3/19）

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野村腳勤觀點：

● 中減產、美關稅、烏重建，可望推升鋼價

中國做為全球最大鋼鐵生產國，市場預期因需求疲弱，今年可能對鋼鐵供給進行限縮 (估減少 5%)，加上烏俄戰後重建需求大增的預期，以及各國關稅大戰，包括美國取消鋼鋁關稅豁免國家，印度、韓國、越南針對中國實施反傾銷關稅(120 天臨時性)，眾多因素皆導致今年熱軋卷鋼(HRC) 期貨大漲超過 35%。對台灣而言，雖然歐洲並非主要鋼鐵出口國，直接受惠的程度較低，但仍可間接受惠國際鋼價上漲。另外台灣本不在美國鋼鋁關稅豁免國中，現在卻與其他國家站在同等位置競爭，皆有利於產業發展並提振相關公司股價。

經理人視角：

● 大盤利多因素：

(一) 輝達 GTC 大會：黃仁勳公布 GB300 及機器人更多細節，有助重拾 AI 投資信心

(二) 基本面佳：彭博估計台股企業全年獲利雙位數以上成長率，獲利挹注股市上漲趨勢不變

(三) 俄烏重建商機：俄烏戰爭接近尾聲，重建商機推動鋼鐵需求及價格，台股投資不缺題材

● 大盤利空因素：

(一) 政策不確定性：川普政策不確定性高，提高關稅、半導體制裁等使市場出現較大波動

(二) 經濟放緩疑慮：多家投行下修美國經濟成長率，經濟成長動力減弱

(三) 評價面雜音：股市目前仍處於歷史偏高水準，恐延長評價面調整期

● 不確定性環境下，高股息股有望脫穎而出

目前市場最大利空在於「不確定性」，包括 4/2 川普對等關稅和產業關稅生效後，是否還有更多政策雜音出現？以及關稅對經濟成長的衝擊，是否成長放緩或甚至步入衰退？這些都是投資人無法預料的風險，也因此即便 AI 等科技股基本面仍好，但股票評價看的是未來，在未來不確定性高的情況下，評價下修短時間恐怕還不會結束。面對不確定性，「追逐確定性」反而成為市場主流，今年表現最好的類股大多以高股息股為主，一來去年台股企業獲利佳，今年的配息率估計不會太差，預料將持續吸引資金流入，二來部份高息電子股，評價在過去幾季跌幅已深，基於成長性仍佳，有機會迎來評價修復機會，因此對投資人而言無論是想參與高股息股機會或是分散風險，現階段皆可採取多元佈局來降低風險，並在股價急跌或跌深之時，回頭逢低布局半導體、AI 伺服器等等大環境受惠趨勢股。

各期間績效表 *：（％）

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註：文中涉及個別公司相關資訊僅供個別事件說明與評論，非為個股之推薦，投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

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