【台股操盤人筆記】信心不足以盤代跌，年後重啟行情
鉅亨研報 2025-01-17 09:05
加權股價指數近 6 個月表現：
野村腳勤觀點：
GB200 出貨還要再等等
GB200 大量出貨時間屢次遞延，從 3Q24 一路遞延至 2Q25，結果就是全年出貨量可能低於預期，最樂觀時估計有 5 萬櫃以上，而現在可能降至 2-3 萬櫃，即便是下一代 GB300 也還有數個關鍵規格升級並需要開發時間，4Q25-1Q26 是較有可能出貨的時間，這也就是說，今年或許將面臨數季的出貨空窗期，也是因為這樣，現階段市場信心不足，在沒看到大量出貨證據前，相關利空傳言就容易被放大解讀，比如 CSP 客戶砍單、ASIC 取代輝達晶片等，但至少以現況來看，出貨問題主要是供應端而非需求端，尤其是在先進製程極為稀缺的情況下，除非 GB200 再度發生數次延期，否則輝達短期內砍單的機率不高，短期內對台灣供應鏈廠商的影響也相對有限。
經理人視角：
大盤利多因素：
（一）降息啟動：美國通膨持續放緩，雖全年降息幅度減少，但仍處在降息週期內
（二）經濟具韌性：主計處估全年 GDP 成長 3% 以上，內需及投資穩健，外需則有 AI 支撐不墜
（三）財報利多：4Q24 美元走強挹注匯兌收益，加上廠商提前拉貨，財報利多值得期待
（四）獲利成長：彭博估計台股企業全年獲利雙位數以上成長率，獲利挹注股市上漲趨勢不變
大盤利空因素：
（一）政策不確定性：川普政策不確定性高，提高關稅、半導體制裁等可能使市場出現較大波動
（二）評價面雜音：高基期帶來的獲利成長放緩，指標股股價震盪可能動搖市場信心，延長評價面調整期
信心不足以盤代跌，年後重啟行情
川普就任前市場信心不足，加上輝達 GB200 遞延、聯準會降息次數減少，盤面上實在沒有太多令人振奮的消息，本周台積電法說整體結果應該不錯，但若沒有意外之喜，利多出盡的疑慮也不無可能，而隨著春節 11 天長假即將到來，投資人在年前抱股的意願不高，缺乏投資買盤也讓大盤和個股欲振乏力，盤面上雖然有 BBU、機器人、無人機等亮點，但都屬於短線買盤，多頭還是要看 AI 相關半導體設備、AI 伺服器、散熱等具指標性的族群，必須這些族群止跌回穩，才能帶來投資人信心，惟現階段美國科技股尚在調整，台灣半導體、AI 也在調節中，恐怕要超跌才會吸引投資買盤進場，建議投資人可趁此不確定性高的空窗期逢低買進，正面期待封關結束後的開紅盤行情。
各期間績效表：（％）
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