潔淨能源勢不可逆 這檔適合長期布局

鉅亨研報 2024-11-15 11:21

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為期 12 天的 COP29 聯合國氣候峰會再度登場，本次峰會聚焦氣候融資、化石燃料轉型等議題。雖然川普勝選，對美國的氣候行動，減碳進程可能構成阻力，但在全球平均溫度創歷史新高，極端氣候威脅漸強的狀態下，全球 2050 年達到淨零碳排的長期目標依然沒變。

聯合國氣候峰會往年都在當年度第四季舉行，參考過去七年以來聯合國氣候峰會的市場反應，標普全球潔淨能源精選指數在峰會後三至六個月內通常有不錯的績效表現，在峰會舉行前後一個月期間，大多是當年度的相對低點，以 2022 年與 2023 年為例，標普全球潔淨能源精選指數在峰會後一個月分別上漲 12.29%、13.37%，顯示年度氣候峰會能喚起全球重視氣候變遷議題，吸引投資人對氣候變遷、能源轉型主題的投資興趣。

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政策面來說，川普選前已表態將退出《巴黎協定》，並廢除拜登政府的氣候法案《降低通膨法案》，且隨著川普勝選機率提高，潔淨能源類股已提前反應可能面臨的產業逆風，標普全球潔淨能源精選指數走跌，來到近年低點。

但參考標普全球潔淨能源精選指數於 2016 年 11 月美國總統選舉及四年任期的走勢，由於對潔淨能源類股的負面影響已提前反應，自 2016 年 11 月美國總統選舉至 2020 年 11 月總統選舉期間，該指數上漲了 136%，潔淨能源事業成長仍然勢不可擋。

尤其潔淨能源的租稅優惠更能促進的投資和就業機會，若要結束稅收激勵措施，除了需要美國國會的支持，且基於《降低通膨法案》所帶來的廣泛經濟刺激，川普想要單方面廢除，恐將面臨同黨和企業的反彈。

《降低通膨法案》的激勵措施已經融入未來數年的專案中，許多再生能源企業的基本面在川普執政下可能維持不變，即使潔淨能源的進程或許放緩，我們仍能繼續看到潔淨能源的部署。