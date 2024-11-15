華碩子公司助攻台南永康水資源中心升級 AI系統可提前30分鐘預警水質異常
鉅亨網記者吳承諦 2024-11-15 13:56
PC 品牌華碩 (2357-TW) 旗下台智雲 14 日宣布，與台南市政府合作建置「5G 智慧水情資訊雲平台」，為永康水資源回收中心進行智慧升級，透過 AIoT、5G、區塊鏈及生成式 AI 四大技術，提升污水處理效能，並穩定供應南科園區高科技產業用水。
台智雲總經理吳漢章表示，本次結合台智雲 AFS（AI Foundry Service）一站式 AI 算力部署、模型服務、5G 專網與區塊鏈技術，打造數據驅動的水資源循環治理系統。該平台具備提前 30 分鐘預知水質變化的功能，可有效防範異常情況。
技術應用方面，平台導入 AIoT 感測網路與 5G 專頻專網，即時監測環境及收集水質水量資料，包含大型垃圾辨識系統、油脂監測器及智慧型水位計等設備。所有監測數據皆透過區塊鏈技術上鏈存證，確保數據不被竄改。
台南市長黃偉哲指出，永康水資源回收中心的智慧升級，不僅是邁向智慧水務的重要里程碑，也為南科園區半導體產業提供更穩定的水資源保障。未來將推廣至全市其他水資源回收中心，建構完整的智慧水務網路。
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