華碩子公司助攻台南永康水資源中心升級 AI系統可提前30分鐘預警水質異常

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技術應用方面，平台導入 AIoT 感測網路與 5G 專頻專網，即時監測環境及收集水質水量資料，包含大型垃圾辨識系統、油脂監測器及智慧型水位計等設備。所有監測數據皆透過區塊鏈技術上鏈存證，確保數據不被竄改。

台南市長黃偉哲指出，永康水資源回收中心的智慧升級，不僅是邁向智慧水務的重要里程碑，也為南科園區半導體產業提供更穩定的水資源保障。未來將推廣至全市其他水資源回收中心，建構完整的智慧水務網路。