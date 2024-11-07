美總統大選塵埃落定 波動擇時進場就留這一檔

鉅亨研報 2024-11-07 10:44

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原本市場預期會更加膠著的美國大選，各州一路開紅送川普進白宮，現行的拜登模式勢必有所調整，隨後的環境變化必然影響聯準會的出手時點。

事實上，選前因為政策不確定性，早已導致最近企業更加保守，就業、設備和庫存投資都被延緩，訂單能見度下降，預計製造業景氣在短期內仍將持續低迷，只靠過去幾個月持續熱絡的服務業活動支撐著，讓美國經濟沒有立即衰退的風險。

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過去川普曾提出爆炸性言論引起股市波動，因其政策方向以「美國優先」、「實用主義」和「重商主義」為主，未來雖有可能再因其發表之言論加劇股市的波動，不過不用擔心大趨勢，AI 的投資浪潮並未減弱，且依據過去經驗，言論所造成的波動並未影響股市多頭趨勢。

選前市場觀望氣氛濃厚，大型資金不敢進場，科技股受低估可以撿便宜的機會大增。一度過熱的 AI、半導體股，尤其以台積電為首，最近都出現被調整的情形，把握近期的波動低檔，就是抓到未來補漲機會。

當然，龍頭股的入門門檻高，重押幾檔個股對許多人來說風險大，但因擔心風險而在場外看著股市水漲船高，更令人不甘。挑個波動低點的好標的，在大風大浪時坐領配息，累積手上銀彈在未來分批買入 (畢竟你我不是股神)；風雨過後繼續待在船上，才能讓外人幫你抬轎。

上周因為台積電 ADR 被調節，連帶讓台股與許多 ETF 出現沉壓，而高息 ETF 中，新生兒 00961 相對抗跌。觀察它的選股邏輯：剔除成長軟腳股，而加碼有潛力、有成績的公司；而且不受限於特定產業，保持了選股靈活度。