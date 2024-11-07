台經院估明年我GDP 3.15%低於今年 成長模式「內穩外溫」

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-07 11:10

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台灣經濟研究院今 (7) 日發布明 (2025) 年我國經濟成長率 (GDP) 最新預測值為 3.15%，景氣表現呈「內穩外溫」，但因高比較基期因素，會較今年預測值低 0.88 個百分點。

台經院認為，明年我國經濟成長仍依賴內需支撐，而淨外需的貢獻有望回升，整體表現內穩外溫。

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其中，在內需方面，隨著調薪趨勢延續，以及企業獲利轉佳，加上流行音樂展演、表演藝術和運動賽事等熱潮不減，均有助於帶動民眾消費，惟近年比較基期較高，預測明年民間消費成長率為 2.26%，較今年增幅減少 0.43 個百分點。

在固定資本形成方面，隨著美歐進入降息循環，有望刺激消費與投資，半導體業持續擴充先進製程、資通訊供應鏈回流、國際大廠加碼投資台灣等，台經院預測明年固定資本形成成長率為 4.93%，年增 0.15 個百分點，其中，民間投資成長率 2025 年為 4.80%，年增 0.69 個百分點。

而對於外需，台經院認為，產業復甦步調仍不均，儘管 AI、高效能運算等新興科技應用產品需求續暢旺，惟比較基期已高，預測明年輸出與輸入成長率分別為 4.68%、5.27%，輸出年減 3.17 個百分點，輸入年減 4.23 個百分點。

此外，談到物價，台經院指出，先前公用事業費率調漲，將使通膨降溫速度有限，明年消費者物價指數 (CPI) 年增率為 1.87%。

匯率方面，台灣通膨降溫步調緩慢，且經濟前景穩定，有助於國內央行政策維持不變，使台美利差縮小，預測明年平均新台幣兌美元 31.40 元。