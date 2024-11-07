〈焦點股〉川普貿易保護主義爆隱憂？貨櫃三雄臉綠跌幅3%上下
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-07 10:12
美國總統由川普當選，市場歡騰，但貨櫃三雄今 (7) 日盤中連袂跌，長榮 (2603-TW) 一度跌逾 3%，萬海 (2615-TW) 跌幅逼近 4%，陽明 (2609-TW) 也跌 2.5% 左右，法人分析，主要是反映投資人憂心川普的美國優先保護主義，進而對未來海運貨量有壓。
川普在第一次當選後開啟美中貿易戰，令中國製造業者紛紛轉往東南亞設廠，而日前川普又提到，當選後要對中國商品徵收 60% 的關稅，未來美中之間的貿易角力戰、以及供應鏈如何移轉，都受到關注。
法人指出，未來一旦美國關稅提高，是否進而衝擊美國內部消費動能、並影響貨主的拉貨意願，均有待觀察；由於川普政策也促使更多的廠商赴美設廠，市場解讀，美國製造美國銷售恐影響海運的貨量需求結構。
長期耕耘亞洲到美國運輸市場的貨攬業者捷迅 (2643-TW) 表示，川普的政策對航運業應不至於有大影響，美國民眾還是需要民生必需品，「貨還是要運」，只是換到不同的產地，供應鏈持續移轉到東南亞已是近年趨勢。
而若就近期的基本面來看，海空運市況皆不弱，中菲行 (5609-TW) 指出，人工智慧及智能運算相關產品及海運轉空運，持續帶動空運需求，而美國東海岸與墨西哥灣沿岸罷工較預期提早結束，船公司大幅減少空班的班次，運價因而上調。
另一方面，船公司也從 11 月 1 日起實施通用費率增加 (GRI)，推動跨太平洋東行 (TPEB) 的費率調漲超過 18%，歐洲 / 地中海西行航線的費率調漲超過 40%。
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