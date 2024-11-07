〈焦點股〉川普貿易保護主義爆隱憂？貨櫃三雄臉綠跌幅3%上下

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-07 10:12

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川普在第一次當選後開啟美中貿易戰，令中國製造業者紛紛轉往東南亞設廠，而日前川普又提到，當選後要對中國商品徵收 60% 的關稅，未來美中之間的貿易角力戰、以及供應鏈如何移轉，都受到關注。

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法人指出，未來一旦美國關稅提高，是否進而衝擊美國內部消費動能、並影響貨主的拉貨意願，均有待觀察；由於川普政策也促使更多的廠商赴美設廠，市場解讀，美國製造美國銷售恐影響海運的貨量需求結構。