透過NVIDIA AI 台灣供應鏈邁向全世界 施羅德投信：量能齊發 迎來佳節行情 分批佈局不錯過好買點
鉅亨研報 2024-09-30 10:22
台股 9/26 早盤開高走高，一片喜氣，當週在台積電、鴻海、廣達等科技龍頭股領軍下，指數繼續攻高，9/25 集中市場指數終場上漲 329.82 點，收在 22761.60 點，成功收復 8 月初股災的跳空缺口；；施羅德台灣樂活中小基金核心經理人葉獻文表示，七、八月以來，台股震盪加劇，好險上週 (9/18) 美國聯準會終於在睽違四年後降息兩碼，開啟降息循環，且近期日圓升值趨於穩定，雖然 9 月起兩週，美股仍有小幅震盪的跌幅，但那都是降息啟動前，降息後，市場更有信心軟著陸的態勢，看好風險性資產。
以第四季行情來觀察，葉獻文說，11 月是相對的關鍵時點，美國大選結果將可底定，無論哪一位勝出，可望展現慶祝行情，另外，上週美國降息 2 碼後，經過一個多月發酵，屆時亦將可對美國就業，或財政或終端消費的影響，看出相應成果。
全世界的 AI 動態看 NVIDIA
原先市場認為輝達（NVIDIA）Blackwell 因設計疑慮不得不遞延上市，但這兩天 NVIDIA 執行長黃仁勳親自闢謠，重申 Blackwell 晶片需求強勁且加速生產中，預計 11 月起開始出貨；「全世界的 AI 動態看 NVIDIA」，葉獻文表示，確實是這樣，隨著輝達（NVIDIA）Blackwell 新平台預計於 2024 年第 4 季出貨，將助益液冷散熱方案的滲透率明顯成長，從 2024 年的 10% 左右至 2025 年將突破 20%。由於全球 ESG 意識提升，加上 CSP 業者加速布建 AI 伺服器，施羅德投信台股投資團隊表示，2024 年美國 CSP 業者資本支出成長率由原先 35% 提升至 39%，顯示 AI 投資持續加溫中，目前 2025 年市場預期成長 20%，但調高至 40% 的呼聲頗高。
關於 AI 晶片單價高得嚇人，會不會變成來去一場空，葉獻文對此運用了一個很巧妙的比喻，如果把 AI 晶片比喻成戰場上的武器，在戰場上打仗的人根本無暇擔心武器貴不貴，只會擔心買不買得到，所以，觀察市場趨勢，不要單從” 價高會導致量縮” 這麼單一面向來評斷，藉由專業的投資團隊，跨時空，跨產業，多層次的病加上風險評估的分析，比較妥適。
AI 帶動電子淡季不淡
回到台灣進出口貿易，葉獻文指出：台灣 8 月出口金額 436.4 億美元，年增率由 3.1% 上升至 16.8%。2023 全年台灣出口 4324.8 億美元，年增率為 - 9.8%，AI 伺服器和雲端運算商機相當熱絡，資通與視聽產品出口金額升至 123.89 億美元，續創歷年單月新高，年增率 71.3%；台灣對美國出口金額持續提升，年增率高達 78.5%，對美出口續創單月新高，主要來自於美國對 AI 零組件的強烈需求。
圖說：主要出口國年增率 (%)，灰色表示 8 月份增長率，紅線表示年初至今增長率
第四季買點多 美大選外加佳節行情 投資人分散佈局 不錯過買點
以第四季台股投資展望來說，葉獻文總結表示，外銷訂單與景氣燈號持續好轉，內資買超金額未有減弱；中美貿易戰獨厚台灣供應鏈，台灣透過 NVIDIA AI 讓供應鏈邁向全世界；美國聯準會啟動預防性降息循環，資金會比較寬鬆，流回新興市場，台幣也會轉向升值，外資轉買超；消費需求方面則有 2025 年邊緣 AI 加速換機需求；持續觀察的因子有，美國總統大選結果對中美關係的影響，還有匯率因素，葉獻文說，指數近期量能維持 3,500 億元以上並緩步墊高，有機會帶動重回多頭格局，留意後續量能狀況，台股體質堅實，投資人無須過於擔憂，若想要比較輕鬆理財，不妨交由台股經理團隊操刀，靈活布局，監控風險，以定期定額進入台股基金，有效掌握投資機會。
施羅德投信台股第四季投資展望多空因素彙整：
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