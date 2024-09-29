資金流向新興亞洲！富達王陶沙：Q4看好債市 首重加碼防禦性股票
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-29 22:20
聯準會啟動降息週期、美國經濟走向軟著陸，資金流向新興市場，富達國際基金經理人王陶沙上週來台，受訪發表對 Q4 的投資展望，對股票保持中立，債券則偏向樂觀並分散布局，已加碼公債、新興市場和非投資級企業債。股票市場聚焦美國和亞洲新興市場；產業方面，除持續中長線看好科技股，她首重醫療健護或是房地產等防禦性類股。
根據富達投資團隊針對美國經濟的前景預估，美國軟著陸機率最高，相較於溫和衰退 (30%)、不著陸 (10%) 和深度衰退 (5%)，有 55% 機率會呈現低成長、低通膨的軟著陸。
之前市場期貨定價的降息步調與幅度，比 Fed 官員預期的還快，使得公債市場早已大幅反應降息預期，加上對經濟軟著陸的預期心理，觀察短期公債殖利率再下滑的幅度有限，與其押注在公債市場，王陶沙指出，富達團隊短期更偏好受惠降息的資產 ，例如美國房地產、新興市場債等對利率較敏感的標的，醫療健護產業則是這一季她最看好及加碼的類股。
針對 AI 或半導體股的表現，王陶莎表示，富達持有科技產業類股，是看好其長期主題性，但 AI / 半導體的景氣循環，與宏觀經濟密切相關，使得短期波動較大，短期內對科技股看法保持中性。以 AI 發展進程來看，大多數資金仍集中在硬體和基礎設施，但長遠來看，AI 產業需要更多的商業應用 ，才有利於長期發展。
觀察第四季的投資配置，王陶沙指出，美國經濟成長略微放緩，但無嚴重衰退風險，通膨也相對低，美國還是相當不錯的市場，在啟動降息循環後，美元走弱，將推動更多資金流向新興市場，讓亞洲市場受惠，特別是新興國家如印尼、印度，市場具長期增長潛力。
王陶沙說明，但印度股票現已漲得很高，暫時不建議買印股，除非股價有大幅回檔才會考慮，印尼是相對安全的標的，因印尼股市側重內需市場，來自貿易摩擦和外部成長放緩所帶來的風險較小，加上隨著印尼宏觀經濟狀況穩步改善，標準普爾持續調升印尼的主權評級，在信用評級表現佳。
針對投資標的選擇，王陶莎建議，在調整投資組合時，需留意 3 指標：
1. 美國公債殖利率曲線：之前殖利率曲線很長時間呈現倒掛，目前曲線趨於正常，短天期公債殖利率低於長天期公債，目前適合投資長債。
2. 股、債相關性：之前股債呈現相關性，同漲同跌，但目前股債呈現負相關，債券避險功能浮現，故適合在投資組合中加大比例。
3. 波動程度：為追求穩定獲利，資金會從波動較大的風險資產，流向波動較低的資產的短天期公債或銀行存款。但隨著經濟可望軟著陸下，投資人為追求高獲利，會將資金流向高風險資產。
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