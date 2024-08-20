【一分鐘看圖論市】美國消費仍給力，衰退風險無須過度反應
鉅亨研報 2024-08-20 10:11
消費仍舊給力，說好的衰退呢?
美國 7 月消費者物價指數 (CPI) 相較 6 月溫和下降，整體 CPI 已降至 3% 之下，而核心 CPI 的下降趨勢也相當明顯。另一方面，美國 7 月零售銷售數字意外的強勁，先期零售銷售月增 1%，為過去一年最強的單月成長率，其他各類定義的銷售月增率也均高於市場預期，顯示美國經濟仍有韌性。
消費終見增長，日本第 2 季 GDP 優於預期
在民間消費成長的推動下，日本經濟第 2 季恢復成長，第二季名目 GDP 經年化後達 607.9 兆日圓，首次突破 600 兆日圓。從 GDP 表現看來，大型企業連續 2 年大幅調漲薪資以及政府實施退稅之後，所得與支出開始形成良性循環，個人消費長期復甦之勢可能終於開始。
全球金融市場重點回顧 (8/10~8/16)
【成熟市場】
- 聯準會委員看好通膨續降，9 月降息幾乎沒有懸念
- 過去一週多位聯準會官員公開發表談話，大多數都表示對目前通膨改善的進度感到滿意，並暗示降息應該很快到來，包含先前態度鷹派的亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克 (Raphael Bostic) 也表示未來幾個月美國經濟將走向正常化，聯準會將優先確認通膨能降至 2% 目標才會出手降息，但降息時刻已接近。
- 通膨持續下降，強化聯準會達標信心
- 美國 7 月消費者物價指數 (CPI) 與核心 CPI 年增率分別為 2.9%(預期為 3%)與 3.2%(符合預期)，均較前一個月下降，顯示美國的通膨壓力持續降溫，有助聯準會獲得足夠信心能將通膨導向目標的 2%。
- 美國零售銷售報喜，初領失業補助金人數續降
- 美國 7 月零售銷售數據頗為亮眼，先期零售銷售月增 1% 明顯高於預期的美國勞工部公布上週全美首次申領失業補助金人數由 23.3 萬人進一步下降至 22.7 萬人，較前一週減少 6 千人，低於市場預期的 23.5 萬人，連續兩周明顯下降顯示勞動市場並非迅速惡化，淡化經濟衰退疑慮。
- 日本首相不爭取連任，政壇重新洗牌
- 日本首相岸田文雄，8 月 14 日突發宣布將不再競選自民黨總裁 (9 月展開選舉)，代表日本首相將確定在今年 9 月後換人。先前傳出已經開始佈局的黨內雙雄—茂木敏充以及石破茂，動態是最受關注的一組；其他人選還包括青壯派欲推舉的、現年 49 歲的小林鷹之；以及前首相小泉純一郎之子、現年 43 歲的小泉進次郎。
【新興市場】
- MSCI 季度調整， 60 檔陸股遭剔除
- MSCI（明晟）公布指數審議結果，MSCI 中國指數新納入華能水電、勝宏科技兩檔股票，並剔除愛瑪科技、中航產融等 60 檔股票，調整將於 8 月 30 日收盤後生效。外界認為該調整反應國際投資者對大陸股市謹慎態度，料 A 股恐進一步承壓。
【債匯金市】
- 經濟衰退疑慮漸消，美元獲得支撐
- 在本週較佳經濟數據的帶動下，市場對美國經濟陷入衰退的擔憂下降，本週美元指數跌到 102.5 的波段低點後止穩整理，但整週仍收低約 0.65%。
* 本文不做個別公司個股銷售及推薦之用，投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的，基金投資組合因時而異，請投資人留意。
野村證券投資信託股份有限公司｜110615 台北市信義路五段 7 號 30 樓 (台北 101 大樓)｜客服專線：(02) 8758-1568｜野村投資理財網：www.nomurafunds.com.tw
本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。基金投資風險包括但不限於類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等，請詳見基金公開說明書 (投資人須知)。基金可能投資承銷股票，其可能風險為曝露於時間落差之風險，即繳款之後到股票掛牌上市上櫃之前的風險。債券投資風險尚包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險等風險。基金可能對不同計價幣別進行一定程度之避險，投資人將承擔基金投資標的對不同計價幣別之匯率波動風險。投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金，須自行承擔匯率變動之風險。本基金或所投資之債券子基金，可能投資美國 Rule 144A 債券，該等債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。
本基金或所投資之債券子基金，可能投資應急可轉換債券 (CoCo Bond) 或具總損失吸收能力債券 (TLAC)，當發行機構出現重大營運或破產危機時，得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權，可能導致基金持有部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站(www.nomurafunds.com.tw) 查詢。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。野村投信為高盛 (原：NN (L)) 、晉達、野村基金(愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。【野村投信獨立經營管理】
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
下一篇