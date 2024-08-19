銅板變金幣 不需要魔法作家 台股高人氣組合拳 00961幫你掌握股息與資本利得

鉅亨研報 2024-08-19 11:19

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小資族如何讓手中的銅板變金幣呢？不必靠《哈利波特》魔法作家 J.K. 羅琳，台灣有自己的「台股高股息 ETF」組合拳，獨享絕佳的天時、地利、人和。現在又將有加掛優化選股策略的高股息 ETF 新戰將即將加入，有助投資人銅板變金幣。

今年以來勢如破竹的台股，在７月中旬突遇日圓套利交易平倉、美國經濟恐衰退、輝達 GB200 延遲大量出貨、中東地緣政治風險拉高等一連串衝擊，短短 15 個交易日暴跌 47,532.93 點，不少個股甚至因連日跌停無法出脫，盤面上的台股高股息 ETF 卻是愈跌，人氣愈高。

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根據集保結算所資料，統計至 8 月 9 日，22 檔台股高股息 ETF 受益人數合計逾 683 萬人，進一步看台股這波拉回到反彈，7 月至 8 月 9 日期間，22 檔台股高股息 ETF 受益人數增加逾 48 萬人，可見投資人無懼波動，發揮「愈跌愈買」精神。

高股息 ETF 中，最受歡迎的是無異是讓投資人有穩定現金流的月月配機制的台股高股息 ETF。因而今年下半年來受益人人數除元大台灣價值高息、統一台灣高息動能下滑外，其餘六檔 ETF 都出現受益人正成長。

台股高股息 ETF 吸引投資人「愈跌愈買」，主要是天時、地利、人和。當中，「天時」是因全球高度聚焦人工智慧（AI）發展，且為不論景氣榮枯，將都持續高速發展的產業趨勢；「地利」是台灣科技廠深耕伺服器、散熱等領域多年，又有台積電的先進製程制霸全球，持續受惠 AI 長多行情，因而統計 2022 年 10 月至 2024 年 7 月，台股波段漲幅高達 82%，勝過美國那斯達克指數的 76%、標普 500 的 46%、印度股市的 41%、日本股市的 38%，而台灣電子類股指數同期間大漲 116%，又超越大盤表現。

在天時、地利助漲下，台股不僅有成長性，還兼具高股息殖利率特性。以 FTSE 台灣高股息指數為例，在 2010 年 1 月至 2024 年 7 月間，每年平均資本利得達 5%、股利率達 7%、可見得台股高股息 ETF 不只股價成長，同時配得出息，恰恰符合想要有現金流、投資有成長的投資人雙重期待，讓高股息 ETF 更有「人和」，正是投資人在台股漲也買、跌也買的原因。

高利填息為核心 強化成長與主題

投資高股息 ETF，雖說有機會同時賺到資本利得、配息，但最重要的還是配息，與配息之後的填息力，如果 ETF 成分股可以配很高的股息，卻無法填息，等於是投資人左口袋的錢放到右口袋，能填息，才算真的賺到股息，因此挑選高股息 ETF 時，關鍵貓膩就在於該檔 ETF 是否重視成分股的填息力。

填息力好不好有三大關鍵，分別是能否鞏固填息能力、強化成長動能、把握趨勢主題。以訴求高填息力的 00961 為例，追蹤 ICE 臺灣 ESG 高息指數，為確保成分股的填息能力，優先挑選股東權益報酬率（ROE）大於０的公司，代表企業有獲利，並加碼篩選出獲利成長企業（ROE 成長）才有較高機會填息。

另一方面，00961 也為投資人做好長期主題 ESG 篩選，採用 Sustainalytics ESG 風險評分作為標準，30 分以上屬高風險者不納入指數成分，透過層層篩選將高股息投資全面優化，精雕細磨將投資人的銅板變黃金。