【台股操盤人筆記】最大風險並不算真正風險，獲利成長就是最強支撐

最近的經濟數據顯示美國通膨下降趨勢確立，Fed 降息已經箭在弦上，而美國實質消費穩健、製造業落底反彈，經濟維持韌性且看不到衰退疑慮，似乎市場上已經沒有太大利空，但這並不代表股市從此就一帆風順，我們認為最大利空反而在於股市漲多後，基本面好轉幅度夠不夠支撐目前股價水準。從彭博系統預估數字來看，台股今年獲利成長主要集中在上半年，下半年開始因為基期墊高緣故，獲利增速將逐步放緩，除非接下來進行的財報季有許多企業大幅上調全年營收展望，否則從第三季開始大盤很可能將進入較為震盪的格局。不過拉長線來看這些也都不是太大的問題，因為全球經濟復甦是一個明顯趨勢，AI 浪潮下台灣供應鏈也勢必佔有一席之地，展望明年台股預估仍維持雙位數以上獲利成長，有助於支撐股價再續創新高。短線上美國總統大選是一個變數，但從歷史經驗來看選舉不影響股市長期多頭，因此建議投資人若接下來股市修正可以勇敢逢低布局，台股多頭行情還沒這麼快結束。

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