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【台股操盤人筆記】最大風險並不算真正風險，獲利成長就是最強支撐

鉅亨研報 2024-07-11 10:59

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【台股操盤人筆記】最大風險並不算真正風險，獲利成長就是最強支撐。(圖:shutterstock)

加權股價指數近 6 個月價量表現：

（資料來源：Bloomberg, 截至2024/07/10）
（資料來源：Bloomberg, 截至 2024/07/10）

野村腳勤觀點：

電子業迎來庫存回補週期

從全球半導體庫存變化來看，2024 年 Q1 半導體存貨天數下滑到 83 天，較 2023 年 Q4 下滑 2 天，接近 2020~2022 庫存天數 71~106 天的較低水準，庫存已降到合理區間。由於半導體庫存已去化到合理水準，近期也看到 IC 設計客戶重啟投片，晶圓代工廠的出貨片數再度回升，產能利用率也緩步增加。以目前訂單來看，預計隨著 Fed 下半年高機率啟動降息以及 AI 新產品推出，半導體業可望迎來新一波補庫存需求。其實不只是半導體，整個電子零組件需求也同樣提升，最新 6 月台灣電子零組件出口年增 7.34% 重返正成長，顯示整體電子業的狀況正在持續好轉。
經理人視角：

大盤利多因素：

（一）聯準終將降息：通膨放緩趨勢明確，儘管降息預期仍不確定，但無論何時啟動降息都應以利多視之
（二）資金動能充沛：內外資同步作多，加上國際長期資金還未全面回補，市場資金動能仍強勁
（三）基本面有支撐：重量級科技公司將陸續召開 2Q 法說，庫存調整結束以及新品推出將重啟成長動能
（四）AI 引領新趨勢：AI 需求強勁，將帶動相關供應鏈 2H24/2025 的營運動能

大盤利空因素：

（一）地緣政治風險：2024 美國總統大選、中東地緣風險攀升，為全球金融體系帶來不確定性
（二）美國關稅風險：美國總統大選若川普順利回歸，全面加徵關稅將是潛在風險

最大風險並不算真正風險，獲利成長就是最強支撐

最近的經濟數據顯示美國通膨下降趨勢確立，Fed 降息已經箭在弦上，而美國實質消費穩健、製造業落底反彈，經濟維持韌性且看不到衰退疑慮，似乎市場上已經沒有太大利空，但這並不代表股市從此就一帆風順，我們認為最大利空反而在於股市漲多後，基本面好轉幅度夠不夠支撐目前股價水準。從彭博系統預估數字來看，台股今年獲利成長主要集中在上半年，下半年開始因為基期墊高緣故，獲利增速將逐步放緩，除非接下來進行的財報季有許多企業大幅上調全年營收展望，否則從第三季開始大盤很可能將進入較為震盪的格局。不過拉長線來看這些也都不是太大的問題，因為全球經濟復甦是一個明顯趨勢，AI 浪潮下台灣供應鏈也勢必佔有一席之地，展望明年台股預估仍維持雙位數以上獲利成長，有助於支撐股價再續創新高。短線上美國總統大選是一個變數，但從歷史經驗來看選舉不影響股市長期多頭，因此建議投資人若接下來股市修正可以勇敢逢低布局，台股多頭行情還沒這麼快結束。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper，2024/06/30 上表之同業平均依序分別為SITCA國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別
資料來源：Lipper，2024/06/30 上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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