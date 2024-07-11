【台股操盤人筆記】最大風險並不算真正風險，獲利成長就是最強支撐
鉅亨研報 2024-07-11 10:59
加權股價指數近 6 個月價量表現：
野村腳勤觀點：
電子業迎來庫存回補週期
從全球半導體庫存變化來看，2024 年 Q1 半導體存貨天數下滑到 83 天，較 2023 年 Q4 下滑 2 天，接近 2020~2022 庫存天數 71~106 天的較低水準，庫存已降到合理區間。由於半導體庫存已去化到合理水準，近期也看到 IC 設計客戶重啟投片，晶圓代工廠的出貨片數再度回升，產能利用率也緩步增加。以目前訂單來看，預計隨著 Fed 下半年高機率啟動降息以及 AI 新產品推出，半導體業可望迎來新一波補庫存需求。其實不只是半導體，整個電子零組件需求也同樣提升，最新 6 月台灣電子零組件出口年增 7.34% 重返正成長，顯示整體電子業的狀況正在持續好轉。
經理人視角：
大盤利多因素：
（一）聯準終將降息：通膨放緩趨勢明確，儘管降息預期仍不確定，但無論何時啟動降息都應以利多視之
（二）資金動能充沛：內外資同步作多，加上國際長期資金還未全面回補，市場資金動能仍強勁
（三）基本面有支撐：重量級科技公司將陸續召開 2Q 法說，庫存調整結束以及新品推出將重啟成長動能
（四）AI 引領新趨勢：AI 需求強勁，將帶動相關供應鏈 2H24/2025 的營運動能
大盤利空因素：
（一）地緣政治風險：2024 美國總統大選、中東地緣風險攀升，為全球金融體系帶來不確定性
（二）美國關稅風險：美國總統大選若川普順利回歸，全面加徵關稅將是潛在風險
最大風險並不算真正風險，獲利成長就是最強支撐
最近的經濟數據顯示美國通膨下降趨勢確立，Fed 降息已經箭在弦上，而美國實質消費穩健、製造業落底反彈，經濟維持韌性且看不到衰退疑慮，似乎市場上已經沒有太大利空，但這並不代表股市從此就一帆風順，我們認為最大利空反而在於股市漲多後，基本面好轉幅度夠不夠支撐目前股價水準。從彭博系統預估數字來看，台股今年獲利成長主要集中在上半年，下半年開始因為基期墊高緣故，獲利增速將逐步放緩，除非接下來進行的財報季有許多企業大幅上調全年營收展望，否則從第三季開始大盤很可能將進入較為震盪的格局。不過拉長線來看這些也都不是太大的問題，因為全球經濟復甦是一個明顯趨勢，AI 浪潮下台灣供應鏈也勢必佔有一席之地，展望明年台股預估仍維持雙位數以上獲利成長，有助於支撐股價再續創新高。短線上美國總統大選是一個變數，但從歷史經驗來看選舉不影響股市長期多頭，因此建議投資人若接下來股市修正可以勇敢逢低布局，台股多頭行情還沒這麼快結束。
各期間績效表：（％）
把投資交給專業，首選野村投信
註：文中涉及個別公司相關資訊僅供個別事件說明與評論，非為個股之推薦，投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
野村證券投資信託股份有限公司 110615 台北市信義路五段 7 號 30 樓 (台北 101 大樓)
客服專線：(02) 8758-1568 野村投資理財網：www.nomurafunds.com.tw AMK01-240700060
上述基金均經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書 (或投資人須知)。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用) 已揭露於基金公開說明書或投資人須知中，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書 (或其中譯本) 或投資人須知，投資人亦可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。基金投資風險包括但不限於類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等，請詳見基金公開說明書(投資人須知)。基金可能投資承銷股票，其可能風險為曝露於時間落差之風險，即繳款之後到股票掛牌上市上櫃之前的風險。【野村投信獨立經營管理】
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
延伸閱讀
- 【鑫攻略早報】美股續創高!廣度變寬!NBI生技指數創2022年來高點!
- 關稅還不夠！美財政部高官：美國需更強措施防禦中國產能過剩
- 〈美股盤後〉鮑爾談降息 特斯拉連11漲 標普史上首次突破5600點大關
- Fed鮑爾：無需等到通膨降至2%以下才降息 但目前信心仍不足
鉅亨號貼文看更多
下一篇