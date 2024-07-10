2千檔境內外股債基金近一月績效比拚 前10強台股包辦9檔

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-10 18:17

近一個月來台股有高達 12 個交易日創歷史新高，帶動台股基金績效大放異彩，統計境內外包含原型 ETF 共 2007 檔股債基金，前 10 強中高達 9 檔由台股相關基金包辦，且主動型、被動型皆榜上有名，近一個月績效至少 14% 起跳。

進一步來看，這些打敗千檔基金績效台股基金，主動型基金多為重押晶圓代工、伺服器、組裝等搭上 AI 成長列車的電子類股，反映出若要深度參與 AI 的多頭列車，可挑選布局 AI 概念股純度高之台股基金，而上榜的 ETF 則是以科技或追蹤大盤等晶圓代工類股占比高的 ETF 為主。

PGIM 保德信科技島基金經理人黃新迪表示，這波生成式 AI 帶來的多頭漲勢，台股因為握有完整關鍵供應鏈而成為首要受惠市場，漲勢更勝美股，特別是台灣半導體產業在全球 AI 產業鏈中具有絕對優勢，根據統計，台灣晶圓代工大廠主要營收來源，高達近 8 成來自於全球科技龍頭企業，其中 3 奈米、5 奈米等先進製程晶片更拿下全球 9 成以上市佔率。

黃新迪進一步指出，半導體產業的重要性與日俱增，回顧過去 10 年加權指數、電子類股、半導體類股的表現，期間加權指數上漲 145%，電子類股同期漲幅 234%，半導體類股漲勢更是高達 426%；進一步來看，半導體類股的單年度漲勢，在 2014 年至 2024 年近 11 年中，高達 8 次位居領先地位，充分反映了台股不僅科技產業表現亮眼，半導體更成為擔綱台股重要的多頭要角。