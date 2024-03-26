野村「強勢動能高息股」低重疊特性，明顯區隔市場熱賣高股息ETF！
鉅亨研報 2024-03-26 09:47
台灣投資人求息若渴，高股息 ETF 最近熱翻天，其中高股息 ETF 更是百家爭鳴，更掀起瘋狂搶購熱潮。然而當今主流高股息 ETF 在考量「高息」這件事情時，大多只是從「歷史股利率」出發，常見的方法包括：1) 依據過去一段時間的平均股利率篩選，2) 依據最新已宣告發放的現金股利推估，這些方法說穿了是利用歷史數據來預測未來，雖然具有一定程度的可參考性，但實際準確度尚有待考證。尤其金融市場變化迅速，AI 的崛起更是改變了過去數十年的產業特性，加上台灣多數 ETF 每年僅調整持股 1~2 次，「過去經驗篩出來的高股息股」真的能保證經過未來這麼長的時間仍然是所謂的「高股息」嗎?
野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，即將於 4/22-4/24 募集，預計 5 月 9 日掛牌的 00944「野村臺灣趨勢動能高股息 ETF」(本基金之配息來源可能為收益平準金）從不一樣的角度出發，該 ETF 追蹤指數：臺灣趨勢動能高股息指數，採用獨家「動能指標」與「股利指標」同時評價的綜合評分，聚焦股價動能強勢、同時又具備高股息的「強勢高息股」—找出過去 12 個月維持強勢的股票 (依據目前還原收盤價相對近 52 週相對高低點 %)，該個股在未來 6 個月續強或優於大盤表現的機率大；至於股利指標部分則獨步全市場，在每年 11 月第二次調整成分股時，將以「FactSet 資料庫的預估 EPS × 最近 3 年度平均現金股利發放率」作為篩選標準，相比「過去平均殖利率」，「預估 EPS 數值」能夠更精確的找出「未來一段時間的」高股息股票，排序越前面的公司，代表企業更賺錢、願意配發的股利也就越多，符合直觀的投資邏輯，同時高 EPS 也意味著優質基本面的公司，不只為投資人追求高息，同時也兼顧未來資本利得的成長性，「趨勢動能投資」同時也是大量被避險基金採用的操作策略。
張繼文進一步分析，透過最新有完整資料的 2021 及 2022 年統計數據來看，似乎也能應證上述觀點。首先若是定義「加權指數殖利率的 1.5 倍」為所謂「高股息股」，並以此為標準篩選出 2021 年的高股息股，你會驚訝的發現到了 2022 年，只剩下 4 成仍符合高股息的定義。另外一方面在全年 EPS 與實際配發現金股利部分，2022 年也分別只有 28% 及 32% 優於 2021 年。我們可以得出一個結論，只看「過去殖利率」的策略並不能很好的選出未來的高股息股，因為多數企業只是靠著單一年度的現金股利爆發，或是股價重挫導致殖利率上揚，才擠身變成高股息股，但只要隔年獲利不如預期，配發的股利不夠，便不足以維持高息了。相反的若是以「2022 年現金股利優於 2021 年」為標準來篩選，會發現符合高股息的定義的股票只剩下 2 成，但實際配發現金股利部分卻有高達 7 成是 2022 年優於 2021 年的。這可以解釋為當企業足夠賺錢或是比起以往有顯著成長，往往願意配發更多股利，殖利率的下滑並非股利金額的減少，更多來自於股價的上漲。也因此透過「預估 EPS」來找出未來的獲利成長贏家，我們就更有機會找到多配發股利的「股利潛力股」，或許乍看下殖利率不是最吸睛，但絕對是最能夠兼具「息收穩定性」的最佳高股息策略。
用「動能指標」找強勢股，00944 投資動能脫穎而出
「野村臺灣趨勢動能高股息 ETF」(本基金之配息來源可能為收益平準金）基金經理人林怡君表示，從績效實證上，訴求「強勢」、「高息」、「低重疊」的 00944「野村臺灣趨勢動能高股息 ETF」(本基金之配息來源可能為收益平準金），根據臺灣指數公司的長期回測數據顯示，00944 追蹤指數「臺灣趨勢動能高股息指數」自 2015/11/17 至 2024/2/29 累積總報酬達 416.53%，約當年化報酬率 21.9%，表現最亮眼。明顯優於同期間臺灣加權指數的 14.48%、及臺灣高股息指數的 14.32%，優異績效表現裡也隱含了「股價上漲與高殖利率之間的平衡」這件事，除此之外，透過「預估 EPS」來進行篩選排序，也能更好的找出優質基本面的公司，追求更高的資本利得機會。00944 之追蹤指數「臺灣趨勢動能高股息指數」，透過「動能」與「股利」雙指標最大化總報酬潛力，除了解決股利價差分開追的操作面難題，從本質上深入發掘具有向上趨勢動能、同時又具備能夠持續穩健配發股息的優質基本面公司，在追求高息的同時也兼顧未來資本利得的成長性。在「低重疊」方面，「臺灣趨勢動能高息指數」透過獨特雙指標的雙重聚焦，也可望找出與市場熱賣之高股息 ETF 追蹤指數不同的成分股，如下表統計可發現其成分股檔數的重複性均低於一半 (25 檔) 以下，有些甚至在 15 檔以內，代表若將 00944「野村臺灣趨勢動能高股息 ETF」(本基金之配息來源可能為收益平準金）加入投資組合，有助提升投組內容的真正分散度，擴大獨門高息股的投資好球帶。
臺灣趨勢動能高股息指數 (50 檔成分股) 與其他高股息 ETF 追蹤指數持股比較
00944「野村臺灣趨勢動能高股息 ETF」(本基金之配息來源可能為收益平準金）基金小檔案
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證券代碼
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00944
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募集期間
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4/22~4/24
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ETF 基金簡稱
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野村趨勢動能高息
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預計掛牌日
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5 月 9 日
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追蹤指數
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臺灣趨勢動能高息指數
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發行價
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15 元
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最低申購價
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新臺幣 15,000 元
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指數調整頻率 / 時間
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每年 2 次，5、11 月的第 7 個交易日為審核基準日
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成分股檔數
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50 檔
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個股權重上限
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10%
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配息頻率
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月配息
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指數殖利率
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指數過去五年平均殖利率約 7.34%
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首次配息時間
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預計 7 月首次除息 (實際領息日預計在 2024 年 8 月)
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基金經理費用
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每年 0.4%
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保管費
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每年 0.035%
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經理人
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林怡君
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風險報酬等級 *
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RR4
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獨家優勢
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1.00944 首創「動能指標」+「股利指標」雙優勢
(1) 市場獨創「強勢動能指標」x「高息股利指標」雙篩選，打造高效動能投資組合。從上市櫃企業 (排除創新版 & 營建業者) 精選 50 家公司，成份股占 ETF 權重上限 10%，作為投資對象。在每年的 5 月和 11 月的第七個交易日進行標的審核，以確保投資組合的最佳化
(2) 獨家納入「預估 EPS」估未來股息，當前確定高息股 + 未來潛力股，全天候掌握高息股投資動能
(3)「強勢高息股」受惠強勢股動能與高息股緩衝特性比成長股更提前抓到行情，根據數據統計，強勢高息股動能往往能持續向上，對抗下檔風險的效果更明顯，更適合向上長期存股族投資持有
2. 00944 與熱賣 ETF 追蹤指數成份股低重疊
(1)00944 選股不單壓企業「股利」表現，而將「動能指標」+「股利指標」綜合加權，目的是找到兼具股價動能及高股息的股票
(2)00944 採取「綜合分數」加權，而非市面上熱賣高息股 ETF 股息加權的模式，使得持股平均分散於 50 檔個股，這樣存股才能多元分散，避免投資部位過度集中在特定股息較高的股票上，才能在每個產業及個股出現上漲行情時都雨露均霑，並有效分散投資風險，也是 00944 的核心訴求之一
資料來源：臺灣指數公司、野村投信；資料日期：2024/03/18。 * 此為投信投顧公會針對基金之淨值波動風險程度，依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製，係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高，此風險級數僅供參考，不宜作為投資唯一依據。
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2023 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 5,863 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 9 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01))
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