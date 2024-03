野村「強勢動能高息股」雙重聚焦，獨創高息股投資新顯學！

野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治表示,強勢高息股在學術上早有論文驗證,即 2013 年來自 The Journal of Finance 的「Value and Momentum Everywhere 」學術文章中提到,價值投資 (如低估值 / 高息股) 與動能投資 (如強勢股) 是最佳拍檔,二者結合如虎添翼,有助提高投資報酬,有效降低波動風險。在強勢股方面,股價走勢往往領先公司基本面,因此股價具備動能的強勢股 (例如其最新股價相較過去 52 週還原收盤價高點差距百分比,愈接近高點其動能指標愈高),背後可能隱含尚未公布於市場的投資利多訊息,這些企業入選成分股後未來股價續強機率仍高,這也是為什麼動能投資因子 (Momentum Factor) 是不少避險基金愛用的投資因子,例如橋水(BridgeWater)、索羅斯的量子基金等等,早已在投資流程當中納入動能指標。