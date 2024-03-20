野村「強勢動能高息股」雙重聚焦，獨創高息股投資新顯學！
鉅亨研報 2024-03-20 11:19
台灣投資人對於存股的需求熱度不減，因此讓高股息 ETF 越來越受投資人青睞，投資人求息若渴，其中在高股息 ETF 市場中更是百家爭鳴，然而不少眼尖的投資人發現，不少訴求高股息 ETF 的成分股大同小異、重疊性不低。這其實是因為，無論是所謂的第一代訴求「純高息」、第二代聚焦「永續 / 龍頭企業」高息，乃至於第三代加入成長因子、強調旺季追股息、淡季追成長的「成長」高息，其投資篩選流程大多從「當前股利率」出發，因此即使後續透過企業獲利等因子來調整權重或分數，因為一開始的選股出發點早已定位僵固，因此造成各種指數成分股差異性不大。
如何能真正投資在獨門的高息股？即將於 4 月 22 日募集、預計 5 月 9 日掛牌的 00944「野村臺灣趨勢動能高股息 ETF」(本基金之配息來源可能為收益平準金）即從不一樣的角度出發，亦即該 ETF 追蹤指數「臺灣趨勢動能高股息指數」，同時透過「動能指標」與「股利指標」雙重聚焦，聚焦強勢股價動能、同時又具備基本面強勢的高息股，與市場熱門高息股低重疊、風險分散、波動更低，歷史回測「臺灣趨勢動能高息指數」指數平均殖利率達 7%~8%，適合存股族、退休族入手，更是投資人長期穩健布局的最佳選擇，00944 採月配息制，首次配息預計在今年 7 月除息，8 月初領息，此外，從存股的角度來看，00944 具有平準金機制，讓 ETF 配息不會因為規模增加，股東人數增加而被稀釋，有助於配息的穩定性。
野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治表示，強勢高息股在學術上早有論文驗證，即 2013 年來自 The Journal of Finance 的「Value and Momentum Everywhere 」學術文章中提到，價值投資 (如低估值 / 高息股) 與動能投資 (如強勢股) 是最佳拍檔，二者結合如虎添翼，有助提高投資報酬，有效降低波動風險。在強勢股方面，股價走勢往往領先公司基本面，因此股價具備動能的強勢股 (例如其最新股價相較過去 52 週還原收盤價高點差距百分比，愈接近高點其動能指標愈高)，背後可能隱含尚未公布於市場的投資利多訊息，這些企業入選成分股後未來股價續強機率仍高，這也是為什麼動能投資因子 (Momentum Factor) 是不少避險基金愛用的投資因子，例如橋水(BridgeWater)、索羅斯的量子基金等等，早已在投資流程當中納入動能指標。
在高息股方面，黃宏治進一步分析，臺灣趨勢動能高股息指數不只看當前「確定股利率」，也會透過預估每股盈餘 (FactSet 預估未來該公司 EPS) 乘上近三年平均股利發放率，以預估接下來的預估股利水準；也就是說，5 月成分股定審時本 ETF 找尋股東會已公布確定股息的「股利資優生」，而在 11 月成分股定審時則提前發掘未來具潛力的「股利潛力股」，透過獨特篩選指標，嚴選獨門好股票，與市面上熱門高息股 ETF 持股重覆度低，足見「動能」搭配「高息」擁有股價強勢的趨勢動能，同時具備高息股抗震的雙重優勢，如同陰陽太極合璧，能巧妙結合並發揮最大投資效益。
「臺灣趨勢動能高股息指數」動能旺、波動低，更合適長期存股族
「野村臺灣趨勢動能高股息 ETF」(本基金之配息來源可能為收益平準金）基金經理人林怡君表示，訴求發掘「強勢高息股」的臺灣趨勢動能高股息指數於 2015/11/17-2024/2/29 實際回測期間的長期總報酬高達 416.53%，約當年化報酬率 21.9%，明顯優於同期間臺灣加權指數的 14.48%、臺灣高股息指數的 14.32%，但強勢高息股的長期年化波動度卻僅有 13.7%，反而低於臺灣加權指數的 15.33% 與臺灣高股息指數的 14.42%，波動性反而下降。有別於市場普遍唯高息是圖、乃至於把高息與成長分開追的模式；臺灣趨勢動能高股息指數則從不一樣的角度出發，透過「動能」與「股利」雙指標最大化總報酬潛力，除了解決股利價差分開追的操作面難題，從本質上深入發掘具有向上趨勢動能、同時又具備能夠持續穩健配發股息的優質基本面公司，不只為投資人追求高息，同時也兼顧未來資本利得的成長性。
00944「野村臺灣趨勢動能高股息 ETF」(本基金之配息來源可能為收益平準金）基金小檔案
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證券代碼
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00944
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募集期間
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4/22~4/24
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ETF 基金簡稱
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野村趨勢動能高息
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預計掛牌日
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5 月 9 日
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追蹤指數
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臺灣趨勢動能高息指數
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發行價
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15 元
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最低申購價
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新臺幣 15,000 元
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指數調整頻率 / 時間
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每年 2 次，5、11 月的第 7 個交易日為審核基準日
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成分股檔數
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50 檔
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個股權重上限
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10%
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配息頻率
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月配息
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指數殖利率
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指數過去五年平均殖利率 7.34%，未來一年的預估配息率約 7%~8%
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首次配息時間
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預計 7 月首次除息 (實際領息日預計在 2024 年 8 月)
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基金經理費用
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每年 0.4%
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保管費
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每年 0.035%
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經理人
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林怡君
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風險報酬等級 *
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RR4
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產品優勢
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1.00944 首創「動能指標」+「股利指標」雙優勢
2. 00944 與熱賣 ETF 追蹤指數成份股低重疊
資料來源：臺灣指數公司、野村投信；資料日期：2024/03/18。 * 此為投信投顧公會針對基金之淨值波動風險程度，依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製，係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高，此風險級數僅供參考，不宜作為投資唯一依據。
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2023 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 5,863 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 9 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01))
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