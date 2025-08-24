鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-24 21:50

本週市場焦點集中於美國利率前景，特別是即將發布的通膨數據，將深刻影響聯準會的貨幣政策決策。與此同時，晶片巨頭輝達即將發布的財報也備受關注，分析師普遍看好其業績表現。

本週操盤筆記：美國PCE、GDP、消費者信心指數與輝達財報

本週將發布的關鍵美國經濟數據中，重點在於第二季 GDP 第二次估計，以及聯準會偏愛的通膨衡量指標 7 月核心 PCE 物價指數，這些數據將為市場預期未來的利率路徑提供關鍵線索。其他重要數據，還包括耐用品訂單和消費者信心指數等。

儘管市場目前預期聯邦公開市場委員會 (FOMC) 在 9 月會議上降息的機率高達 70%，但聯準會今年以來一直維持基準利率在 4.25-4.50% 不變。

1.PCE 及通膨相關數據

6 月個人消費支出 (PCE) 核心年增率為 2.8%，已高於聯準會 2% 的目標。7 月消費者物價指數 (CPI) 核心年增率加速至 3.1%，而生產者物價指數 (PPI) 更攀升至 3.3%，這兩項數據均創下 1 月以來的新高。

S&P Global 的 PMI 數據進一步指出，8 月份美國商品和服務的平均價格漲幅達到 3 年來最快，主要原因在於企業將不斷增加的關稅成本轉嫁給消費者。這些持續的通膨跡象，使得市場對 9 月聯準會降息的可能性持懷疑態度。

2.7 月新屋銷售

這項指標衡量單戶住宅的簽約或支付訂金的年化率，是住房需求和消費者信心的及時指標。若新屋銷售超出預期，可能提振股票 (尤其是房地產相關類股)、美元，並導致債券價格下跌，強化聯準會的鷹派立場，延遲降息。6 月數據顯示銷售溫和增長，但庫存高企且價格下跌，加劇了負擔能力問題。

3. 輝達財報備受期待

在週三盤後季度財報之前，華爾街分析師普遍上調了對輝達的股價預期。本周至少有九位分析師提高了對該公司未來 12 個月的目標價，平均目標價上調了 3%，達到近 194 美元，創歷史新高。這意味著輝達股價還有超過 13% 的上漲空間。

Zacks Investment Management 的客戶投資組合經理 Brian Mulberry 表示：「你看到的是對輝達增長堅如磐石的認可。分析師們之所以提高預期，是因為他們必須這麼做；這支股票不會放緩。」

由於預期過高，輝達的任何不及預期都可能引發整個市場的拋售。不過，Mulberry 認為，輝達令人失望的可能性「非常低」。目前，近 90% 的分析師給予輝達股票「買入」評級或等同的評級。

4. 歐洲經濟表現

德國、義大利、法國和西班牙 8 月通膨初值將公布。此前，最新的 HCOB 歐元區 PMI 初值繼續暗示未來幾個月通膨將保持溫和。