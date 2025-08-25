鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-25 05:40

‌



俄羅斯官員表示，烏克蘭於週日（24 日）發動大規模無人機攻擊，不僅波及俄羅斯最大核電廠之一的庫斯克核電廠，迫使其中一座反應爐容量急劇下降，也在俄羅斯北方的烏斯季盧加（Ust-Luga）燃料出口碼頭引發大火。

烏克蘭無人機攻擊俄羅斯核電廠！反應爐降載、燃料碼頭爆炸起火。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，距離烏克蘭邊境僅 60 公里的庫斯克（Kursk）核電廠指出，午夜過後防空系統擊落一架無人機，但該無人機仍在廠區附近爆炸，損壞一座輔助變壓器，迫使 3 號反應爐的運轉功率減少 50%。

‌



核電廠方面強調，現場輻射數據維持正常，未傳出人員傷亡。其他反應爐中，兩座維持運轉但未供電，另有一座正在進行例行維修。

國際原子能總署（IAEA）則回應，已注意到火災相關報告，並重申任何情況下核設施都必須受到保護。

俄羅斯國防部則表示，當日全境至少有 95 架烏克蘭無人機被攔截。值得注意的是，這一天正逢烏克蘭自 1991 年脫離蘇聯宣布獨立的紀念日。

在距離庫斯克約千公里的列寧格勒州，至少 10 架烏克蘭無人機在烏斯季盧加港上空被擊落，墜毀的碎片引發俄羅斯天然氣生產商 Novatek 的碼頭起火。現場畫面顯示巨大火球與黑煙直竄天際。

列寧格勒州長 Alexander Drozdenko 表示，消防與緊急單位已趕赴現場，目前尚未傳出人員傷亡。

烏斯季盧加設施自 2013 年啟用以來，負責將天然氣冷凝液加工成石腦油、航空燃料、燃油與柴油，並出口至亞洲及土耳其市場，是俄羅斯能源外銷的重要據點。