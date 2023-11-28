追求成長又能有好收益？挑選多重資產收益基金有門道！

近年來市場黑天鵝事件頻傳，投資局勢常常混沌不明，投資難度因而升高。面對詭譎多變的金融環境，該如何布局？不妨選擇多重資產收益基金，透過股票、債券、匯率、ETF、基金等多元化資產之布局，可以兼顧資本利得與息收，是市場亂流不斷之下，穩中求勝的好利器。

為了抑制高通膨，美國聯準會 (Fed) 強力升息，至今共升息 11 次，累計升息 21 碼，如今隨著通膨降溫，市場期待升息循環可望終結。然而，目前美國勞動市場仍偏緊縮，通膨因薪資推動不易再迅速降溫，預期 Fed 中期仍將保持緊縮政策，故 Fed 一再言明將維持高利率一段時間，也不排除進一步升息。另一方面，受惠薪資成長與超額儲蓄支撐，美國消費動能尚未明顯趨緩，短期內經濟出現衰退機會亦低。也因此，目前投資環境正處於緊縮與擴張之間的拔河。

儘管股市、債市已開始回溫，但現階段投資前景依然不明，市場仍將趨於波動之下，不少投資人進退維谷。一來怕太積極，是否會買在高點被割韭菜；二來又深怕是否過於保守，而錯過上車的機會。此情境下，該如何布局？不妨可以透過攻守兼備的多重資產收益基金，既能追求資本利得，又可以兼顧收益。

以富蘭克林華美多重資產收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 為例，主要聚焦股票、債券、ETF、基金、外匯等多重金融資產，並以經典槓鈴式股債配置，截長補短，可以打造穩健具收益性的投資組合，提升攻守俱備效能。同時還擁有三大「AI」特色，市場順風時，聚焦具有高度成長性的股票，強化資本利得空間；逆風時，則側重防禦性與息收來源，保護配息能力。

一是選股以 AI 新科技股票為主，包括雲端設備、半導體、生物科技應用、智慧生活、潔淨能源等 AI 產業鏈，以掌握下一世代的新科技強勁成長動能；二是納入高評級的美國投資等級債 (American Investment grades)，或是政府公債，以降低投資組合的波動度；三是除了基本面研究之外，還透過 AI 智能判斷流程，尋求市場投資機會及規避風險，並且動態調整投資組合配置。

也因投資策略及配置得宜，使得該檔基金自成立以來，短中長期績效表現優異，均是同類型基金的前 1/2；配息率的部分以新台幣 B 月配級別為例，今年 4 月以來至今，年化配息率表現超過 5%。

新台幣 B 月配級別 月份 年化配息率 當月配息率 月報酬率 (含息) 2023/9 9.09% 0.76% -1.60% 2023/8 6.04% 0.50% 0.37% 2023/7 5.98% 0.50% 4.98% 2023/6 5.89% 0.49% -2.11% 2023/5 6.09% 0.51% 1.68% 2023/4 5.98% 0.50% 2.00%

資料來源：以上資料來源：富蘭克林華美投信。配息金額及淨值資料取自理柏資訊，當月配息率係採 (每單位配息金額 / 除息前一日淨值) 表示，年化配息率計算公式為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，年化配息率為估算值。月報酬率 (含息) 為截至除息日之前一月底含息原幣報酬率。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。