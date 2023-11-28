追求成長又能有好收益？挑選多重資產收益基金有門道！

近年來市場黑天鵝事件頻傳，投資局勢常常混沌不明，投資難度因而升高。面對詭譎多變的金融環境，該如何布局？不妨選擇多重資產收益基金，透過股票、債券、匯率、ETF、基金等多元化資產之布局，可以兼顧資本利得與息收，是市場亂流不斷之下，穩中求勝的好利器。
為了抑制高通膨，美國聯準會 (Fed) 強力升息，至今共升息 11 次，累計升息 21 碼，如今隨著通膨降溫，市場期待升息循環可望終結。然而，目前美國勞動市場仍偏緊縮，通膨因薪資推動不易再迅速降溫，預期 Fed 中期仍將保持緊縮政策，故 Fed 一再言明將維持高利率一段時間，也不排除進一步升息。另一方面，受惠薪資成長與超額儲蓄支撐，美國消費動能尚未明顯趨緩，短期內經濟出現衰退機會亦低。也因此，目前投資環境正處於緊縮與擴張之間的拔河。
儘管股市、債市已開始回溫，但現階段投資前景依然不明，市場仍將趨於波動之下，不少投資人進退維谷。一來怕太積極，是否會買在高點被割韭菜；二來又深怕是否過於保守，而錯過上車的機會。此情境下，該如何布局？不妨可以透過攻守兼備的多重資產收益基金，既能追求資本利得，又可以兼顧收益。
以富蘭克林華美多重資產收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 為例，主要聚焦股票、債券、ETF、基金、外匯等多重金融資產，並以經典槓鈴式股債配置，截長補短，可以打造穩健具收益性的投資組合，提升攻守俱備效能。同時還擁有三大「AI」特色，市場順風時，聚焦具有高度成長性的股票，強化資本利得空間；逆風時，則側重防禦性與息收來源，保護配息能力。
一是選股以 AI 新科技股票為主，包括雲端設備、半導體、生物科技應用、智慧生活、潔淨能源等 AI 產業鏈，以掌握下一世代的新科技強勁成長動能；二是納入高評級的美國投資等級債 (American Investment grades)，或是政府公債，以降低投資組合的波動度；三是除了基本面研究之外，還透過 AI 智能判斷流程，尋求市場投資機會及規避風險，並且動態調整投資組合配置。
也因投資策略及配置得宜，使得該檔基金自成立以來，短中長期績效表現優異，均是同類型基金的前 1/2；配息率的部分以新台幣 B 月配級別為例，今年 4 月以來至今，年化配息率表現超過 5%。
|
新台幣 B 月配級別
|
月份
|
年化配息率
|
當月配息率
|
月報酬率 (含息)
|
2023/9
|
9.09%
|
0.76%
|
-1.60%
|
2023/8
|
6.04%
|
0.50%
|
0.37%
|
2023/7
|
5.98%
|
0.50%
|
4.98%
|
2023/6
|
5.89%
|
0.49%
|
-2.11%
|
2023/5
|
6.09%
|
0.51%
|
1.68%
|
2023/4
|
5.98%
|
0.50%
|
2.00%
資料來源：以上資料來源：富蘭克林華美投信。配息金額及淨值資料取自理柏資訊，當月配息率係採 (每單位配息金額 / 除息前一日淨值) 表示，年化配息率計算公式為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，年化配息率為估算值。月報酬率 (含息) 為截至除息日之前一月底含息原幣報酬率。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
富蘭克林華美投信獨立經營管理
本基金經金融監督管理委員會 (以下簡稱金管會) 核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。故投資本基金可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失則為全部投資金額。金融消費爭議處理及申訴管道：就本公司所提供之金融商品或服務所生紛爭，投資人應先向本公司提出申訴，若三十日內未獲回覆或投資人不滿意處理結果得於六十日內向「金融消費評議中心」申請評議。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，投資人於申購時應謹慎考量。本公司於公司網站：www.FTFT.com.tw 揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。本基金可投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，本基金可投資 Rule 144A 債券之比重限制及相關風險請詳閱基金公開說明書。
由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。此外，本基金可投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，本基金可投資 Rule 144A 債券之比重限制及相關風險，請詳閱基金公開說明書。投資非投資等級債券為訴求之基金，風險及波動度較高，適合能承受較高風險之非保守型投資人。
基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時宜一併注意基金淨值之變動。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本公司於公司網站 www.FTFT.com.tw 揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢。* 本公司亦將視收益分配侵蝕本金之情況，適時檢討配息率之適當性，且將視市場狀況重新評估配息率之訂定是否合理，故實際配息率可能改變。
投資各類 N 類型、NB 分配型及 NC 分配型受益權單位者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用。
本基金以多幣別計價，如投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險，當本基金計價幣別相對其他貨幣貶值時，將產生匯兌損失，因投資人與銀行進行外匯交易有買價與賣價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定，此外，投資人尚須承擔匯款費用，且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用，投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。
以上指數試算結果並非代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議，基金不同於指數，基金可能會有中途清算或合併等情形，投資人無法直接投資指數。債券到期殖利率不代表報酬率。以上提及之有價證券僅為舉例用，非為有價證券之推介。
基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。
基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。故投資本基金可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失則為全部投資金額。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書或簡式公開說明書中，投資人可向經理公司及基金銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及經理公司網站中查詢。
本基金以新臺幣、美元、人民幣和南非幣計價，如投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險，當本基金計價幣別相對其他貨幣貶值時，將產生匯兌損失，因投資人與銀行進行外匯交易有買價與賣價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定，此外，投資人尚須承擔匯款費用，且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用，投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。本基金設有人民幣計價之受益權單位，鑒於人民幣匯兌仍受管制，大陸地區之外匯管制及資金調度限制均可能影響本基金之流動性，投資人應審慎評估。上述統計數據僅就已投資部位統計，因小數點進位因素，總計可能不為 100%。