台股ETF受益人終止連16周創高 這檔逆勢增5800人躍人氣王

根據最新公布的集保戶股權分散統計顯示 (截至 11 月 24 日)，台股 ETF 的受益人終止 16 周創新高，最新一周下滑 5147 人，為今年以來第 6 次呈現負成長，不過，今年以來還是增加 170 萬 1444 人，總受益人來到 585 萬 7602 人。進一步觀察，上周受益人逆勢維持增加的有 17 檔，以周增加人數來看，群益台灣精選高息 ETF(00919-TW) 逆勢增加 5865 人，成為最新一周台股 ETF 人氣王。

00919 將在 12 月配息，前兩次已連續 2 次年化配息率逾 10%，第三次是否維持高配息，成為市場注目焦點，也吸引存股族提前卡位。

觀察上周受益人數增加的 ETF，除了 00919 增逾 5000 人表現最佳外，00929、00935、00934 也都有增加逾 2000 人，而前一周增加最多的 00878 本周僅微幅增加，整體來看，高息型還是受投資人青睞，不過反 1 ETF 受益人也有增加的趨勢。此外，受益人數減少最多的是 0050 共減少 7715 人，其次是 00900、00881，都減少超過 2000 人。

法人表示，台股高息 ETF 的投資人一定都不希望賺了股息、賠了價差，因此存股也要考量成分股企業獲利成長性。據了解，連續兩次配出逾 10% 年化配息率的 00919 也將在 12 月調整成分股，除了調整的成分股都是已經知道實際配發的股利率外，在 12 月選股時更會考量到 EPS 成長率來調整。

群益台灣精選高息 ETF 基金經理人謝明志表示，根據歷史經驗，12 月易漲難跌，主因產業旺季加上集團作帳行情，企業財報表現良好獲利展望佳，加上今年有選舉行情支撐，推估消化短線過熱的指標後，指數仍可維持強勢格局。操作上建議選股不選市，產業發展趨勢及公司基本面仍是主導盤勢關鍵，選股方向以 2024 年獲利動能強勁且目前評價水準偏低者為主。

至於國泰永續高股息 ETF (00878-TW) 的雙胞胎─國泰台灣高股息基金，目前產業配置為電子 76%、金融 4%、傳產 13%，10 月前 5 大持股包括: 台積電、廣達、聯發科、新普、奇鋐，將原先占比達 5 成的 AI 股汰弱留強，聚焦獲利貢獻度較高的 AI 類股，調整至 2-3 成，持股相較於之前更集中化。此外，半導體景氣循環將落底，看好消費性電子需求將逐漸回溫，增加半導體持股。

展望第四季，國泰投信據 Bloomberg 統計台股過去 20 年第四季上漲機率為 74%，平均報酬 3.03%，且歷屆總統大選前 3 至 6 個月股市震盪較劇烈，11 月以歷史經驗 (2000/11/01-2022/11/30) 來看，是台股正報酬機率最高的月份，較不用擔心進場時機，特別是在下旬時進場布局，持有 3 個月的平均報酬率將更高，可達 5.9%，正報酬機率則高達約 8 成。