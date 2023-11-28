資金停泊貨幣市場基金 有望推動美國股債續漲？

貨幣市場基金 (MMF) 規模續創歷史新高，一些分析師相信，這將為美股未來進一步走高添增柴火。

過去以來，由於對潛在經濟衰退的擔憂，以及債券投資的縮手，推動了貨幣市場基金的激增。根據美國投資公司協會 (ICI) 數據顯示，機構和投資者在類似現金的貨幣市場基金上的資金總額，已經達到創紀錄的 5.7 兆美元。

然而，最近的觀察表明，這些資金可能正在流入股市。

根據《華爾街日報》報導，追蹤那斯達克 100 指數的 Invesco QQQ ETF(QQQ-US)，在 11 月第三周錄得最大單周流入量。 此外，追蹤高收益債券指數的基金，本月每周的資金流入也達創紀錄水準。

股票經紀公司 Webull 執行長 Anthony Denier 指出，個人投資者本月已開始利用過去六個月帳戶中累積的現金，進行股票投資，他們的目標是增加回報。

本月迄今為止，那斯達克指數已上漲 11%。 一度超過 5% 的美國 10 年期公債殖利率，則重拾穩定，已跌破 4.5%。

投資公司 Janus Henderson Investors 執行長 Ali Dibadj 認為，一旦短期利率開始穩定，現金可能會出現轉向其他資產的顯著趨勢。

隨著股債形勢好轉，Denier 表示，過去幾周，客戶將資金投入科技股、股票指數基金和遭受重創的小型股。

資產管理公司 F/m Investment 執行長 David Littleton 表示，創紀錄的貨幣市場基金在推動中小股上漲方面發揮了作用，這些股票一直落後於大型股。

Littleton 表示，在新的通膨前景下，人們基於貪婪或是擔心錯過反彈時機，幫助羅素指數上漲了 5%。

但也有分析師認為，這些資金只是從傳統銀行轉向收益更高的貨幣市場。摩根大通資產管理公司首席策略師 David Kelly 預計，短期內不會出現大規模資金撤離貨幣市場基金的情況。由於短期利率仍在 5% 左右，對許多投資者來說，持有現金比以前更具吸引力。

《華爾街日報》預測，聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 即將發表的演說，和 10 月份個人消費支出 (PCE) 物價指數，有可能成為集合資金轉向風險資產的分水嶺。