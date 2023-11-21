邊緣AI成新寵，台廠供應鏈看旺

美國 10 月 CPI 意外降至 3.2%，低於預期 3.3% 與前值 3.7%，核心 CPI 年增 4%，創 2021 年 9 月以來新低，數據公布後，公債殖利率隨之走低，核心通膨走降，顯示打擊通膨已取得不錯的成效，Fed Watch 指出 2024 年的降息預期提前至 5 月份，原本兩大利空皆透露曙光，對股市來說絕對是好事，不過當然變數依然存在，包括通膨是否反撲，以及快速升息對經濟帶來的衝擊，這些都是決定股市漲勢是否能延續的關鍵，唯一能夠確定的是，AI 是成長趨勢最明確的產業，預估 2024 年 AI 伺服器的出貨量上看 100~200%，相比於一般伺服器約 5% 的年複合成長率，AI 伺服器絕對還是 2024 年的重點產業，而 AI 伺服器當中的零組件，包括：ASIC、ABF、散熱、高速傳輸等產業將受惠。展望 2024 年，利率對市場影響將降至最低，最終產業發展趨勢及公司基本面仍是主導股價關鍵，建議選股不選市，尋找具競爭力與產業趨勢的個股作為選股重點，長線看好 AI 伺服器、邊緣 AI (EDGE AI) 、Design Service、IC 設計與電動車上下游的需求作為布局選股重點。

美國升息循環到了相對高點位置，高利率仍持續影響消費者的消費意願與企業投資擴張的動能，美國 10 月非農業就業人口僅增加 15 萬人，低於市場預期的 18 萬人，以及過去 12 個月平均每月 25.8 萬人的增幅，此外 8 月非農新增就業人數經修正後從 22.7 萬人下修到 16.5 萬人，9 月修正後也從 33.6 萬人調降到 29 萬人，顯示就業成長動能放緩，此外，失業率增加至 3.9%，創下近兩年高點，顯示美國就業市場已經降溫，強化外界預期聯準會的升息循環已經結束，建議關注長期具有競爭力跟趨勢性的產業與個股。野村 e 科技基金經理人謝文雄表示，下游電子產品包含 PC、NB、TV、手機等產品在去年下半年開始持續做庫存調整動作，相關半導體庫存也在 2023 下半年調整到一個合理的位置，加上目前市場上對於 AI 與 AI 周邊的發展方向明確，在企業支出縮減與投資選項減少情況下，上游業者持續加大 AI 相關的投資，預計 2023 年第四季至 2024 年上中下游產業的需求將逐步恢復正常成長，AI 帶來超速成長動力，台廠將進入黃金成長期未來很有發展空間。此外，美四大雲端業者在法說會中相繼表態將擴大投入 AI 應用服務，同時持續擴增其雲端基礎建設，蘋果也開始投入 AI 的開發，加上英特爾（Intel）及超微（AMD）也齊喊 AI 伺服器需求強勁，為台 AI 供應鏈後市挹注利多。在雲端服務積極搶市占領導地位的 Microsoft、Google 及 Amazon，亦均對該業務後市營運釋出樂觀展望，擴增其在雲端基礎建設的資本支出，美國大廠齊攻 AI 伺服器有助於台廠 AI 供應鏈獲 利成長表現。

美國大廠齊攻 AI 應用，資本支出計畫不斷擴增

資料來源：各家公司財報、野村投信整理，2023/9。 以上所提個股僅為舉例說明，非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的

AI 邊緣運算逐漸開始受到市場矚目，舉凡像是 AI 手機、AI 筆電、AI 家電及 AI 自駕車等，而這些裝置的市場規模量遠遠大於雲端運算伺服器，邊緣運算 AI 爆發的商機更大。Intel 執行長說 AI PC 將成為顛覆 PC 產業的重要轉捩點，這番言論正好呼應了邊緣式 AI，一個最近很夯的概念。以往生成式 AI 說的是雲端運算，是與大型語言模型訓練、AI 伺服器有關的故事，但其實真正貼近人們日常生活的，卻是人手一機的終端裝置，舉凡手機、筆電、家電及自駕車等，這些裝置的市場規模量遠比 AI 伺服器來的大，一旦 AI 的概念應用上去，能夠爆發出的商機將是難以想像，而且這一天不會太遠。2023 年是 PC 產業的低點，隨著消費力開始復甦，供應商預計 2025 年就會迎來 AI PC 的超級換機潮，比爾蓋茲也說 5 年內 AI 助理將誕生，相對應的 AI PC 也得準備好，這些並不是數十年的紙上談兵，而是數年內就會看到，正在發生的事。

展望 2024 年，謝文雄表示，電子下游庫存恢復正常天數，半導體上游庫存也在第四季逐步降低，但是由於利率仍維持在高檔位置，一般性消費性電子雖進入消費旺季，但是需求的能見度仍低。產業面展望到明年仍以 AI 與 EV 產業成長較為明確，加上 PC、NB 及手機庫存調整亦近尾聲，預估明年應可看到新應用的需求增加，逢拉回時布局大趨勢明確，且可受益於產品升級帶來獲利率跳升的相關族群如: AI Server、HPC、ASIC/IP、IC 設計、散熱、CCL/PCB 等類股，傳產則以 EV、綠能、美國消費內需、及重電軍工航太等相關類股為布局標的，是投資人極大化長期資本增值的科技投資選擇。

野村 e 科技基金績效

績效 (%) 3 個月 6 個月 今年以來 1 年 2 年 3 年 新台幣 -12.95 27.09 59.98 77.61 22.34 93.64 同類型平均 -8.80 15.88 34.19 43.65 2.08 58.45 四分位排名 1 1 1 1 1 1

資料來源：理柏 ，資料日期：2023/10/31

* 同類型係採 SITCA 分類台灣股票之科技股票型.

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