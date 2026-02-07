鉅亨網新聞中心 2026-02-07 18:00

特斯拉 (TSLA-US) 執行長、SpaceX 創辦人馬斯克，正意外成為撩動中國 A 股太陽能板塊的重要關鍵人物。隨著兩次有關馬斯克與中國太陽能相關的言論與消息出現，A 股太陽能股價隨即上升。

自 2026 年初以來，圍繞著「太空太陽能」與人工智慧（AI）用電需求的言論，不僅引發市場高度關注，更在太陽能產業景氣低迷之際，點燃一波罕見的股價狂潮。

上個月月達沃斯世界經濟論壇，馬斯克就在談及 AI、人形機器人與能源問題時直言，限制 AI 發展的根本瓶頸在於「電力」。

值得注意的是，他特別點名中國太陽能產業的規模化能力，表示「僅憑太陽能，中國每年就能提供相當於美國一半的穩態電力」，並進一步透露，SpaceX 與特斯拉計畫在未來三年內，於美國建立年產能達 100GW 的太陽能製造能力。

分析指出，這番言論，隨即成為 A 股太陽能板塊的「興奮劑」。隨後，來自太陽能設備、輔材與主材等環節的 24 檔太陽能股同步漲停，太陽能指數單日大漲 7.46%，明顯跑贏大盤。

對此，就有有業內人士戲稱：「馬斯克拯救了 A 股太陽能。」

在當前太陽能產業基本面尚未明確反轉、股價長期低迷之際，馬斯克描繪的「太空太陽能」藍圖，為市場注入了全新的想像空間。

一位投資分析人士表示：「馬斯克將我們對於太陽能產業的增量場景由地面拉向了太空。」

過去數十年間，太空太陽能始終未成為太陽能產業積極投入的主要成長方向，背後原因並不複雜。

首先，在技術層面，航天應用長期仰賴砷化鎵三結疊層電池，其在轉換效率與穩定性上具備優勢，但製程高度複雜、材料成本昂貴，與地面太陽能追求規模化、低成本的發展邏輯存在明顯落差。

其次，實際市場規模亦相當有限。截至 2025 年底，全球在軌衛星數量約落在 1.5 萬至 1.6 萬顆之間，對應的太陽能電池需求量仍不到 1GW，難以支撐產業形成具體且可持續的成長動能。

另一方面，近十多年來太陽能企業的研發與產能重心，幾乎全面聚焦於晶矽電池路線。在全球年均新增裝機規模高達 380GW 的高速擴張期內，企業忙於應付地面市場的激烈競爭，無暇將資源投注於「抬頭看天」的長期構想。

直到近年地面太陽能產業再度陷入價格戰與產能過剩，未來成長空間被提前消耗，尋找新應用場景與新增量，才逐漸成為產業的共同課題。

在此背景下，馬斯克的太空太陽能所勾勒出的全新需求想像，正好承接了太陽能產業對下一波成長動能的期待，也因此順勢被推向市場視野的中心。

同時，馬斯克旗下公司對中國光電企業的考察，則對外傳遞出「他的太空商業版圖的剛性能源需求，需要中國光電產業鏈支持」的訊號，再次引起關注。

然而，業界普遍保持冷靜看法，認為太空太陽能終究屬於中長期想像，屬於「遠水」，難以立即緩解當前太陽能產業深陷價格戰與產能內卷的「近火」。

不過，這一波來自外部的話題催化，仍可能成為產業重新校準發展方向的契機，推動太陽能企業回歸技術與價值本位。